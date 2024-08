Brenda Bezares habló de justicia: “Ya era justo para nosotros, Mario ya es un ganador”

Brenda Bezares, es una figura conocida en el mundo del espectáculo mexicano, sobre todo en Monterrey. Aunque muchos la conocen como la esposa de Mario Bezares, ha forjado su propio camino en la industria del entretenimiento.

Ahora, regresa a la música y se vuelve tendencia con la canción Demasiado fuerte que estrenó hace doce años y que marca -un poco- de cómo ha sido su camino, porque aborda temas de empoderamiento personal y resiliencia, resonando especialmente con aquellos que han enfrentado momentos difíciles.

“Ya era justo, ya después de mucho tiempo, aunque a veces uno piensa que se terminó la carrera o que a lo mejor no verás la luz del sol, pues aquí esta la consecuencia; cuando trabajas, sacas los resentimientos y cambias el resentimiento de víctima, pues suceden los milagros”, señaló Brenda Bezares en entrevista.

El cover original de Yolandita Monge, Demasiado fuerte, es viral en TikTok impulsada por una coreografía, donde muchos usuarios comenzaron a utilizarlo en videos de superación personal y desafíos, lo que ayudó a ganar popularidad en la plataforma.

“Demasiado fuerte ha tenido tres etapas: primero en el programa de televisión con Mario (Bezares); luego en el 2015-2016 fue muy exitosa en redes sociales y sobre todo con la comunidad LGBT. Ahora resurge -nuevamente- para hacerse una tendencia, pero ahora a nivel nacional e internacional, eso me permite dejar de ser la artista local o de la región para llegar a otros territorios”, indicó.

<i>“Estoy un poco en shock, porque no me imaginaba tanto el boom, ya había perdido la fe en eso, pero este regreso me hace estar agradecida con Dios, la gente y el universo”</i>

— Brenda Bezares