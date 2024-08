Chumel Torres y Maca Carriedo se pelean en X (Twitter) por Adrián Marcelo

Chumel Torres y Maca Carriedo tuvieron una “pelea” en X, red social antes llamada Twitter, por Adrián Marcelo, quien se encuentra participando en “La Casa de los Famosos México 2″.

Lo llamativo del caso es que el conductor publicó minutos antes de pelearse con Maca Carriedo lo siguiente: “...y te pido, Señor, que siempre me des el IQ suficiente como para no pelearme por un reality show, amén”.

Sin embargo, tal y como la conductora lo expuso, parece ser que el Señor no escuchó las plegarias de Chumel Torres, quien se sintió ofendido por una broma que ella realizó sobre la infertilidad de Adrián Marcelo.

¿Por qué se pelearon Chumel Torres y Maca Carriedo?

Todo se remonta a lo acontecido en la gala del domingo 25 de agosto de “La Casa de los Famosos México 2″, en donde Adrián Marcelo se posicionó fuertemente con Arath de la Torre y este rompió en llanto al ver en video a sus hijos.

“Qué poca que a Adrián Marcelo no le han puesto un video de sus hijos”, fue lo que posteó Maca Carriedo en su cuenta de X poco después de eso, no obstante, Chumel Torres no le contestó hasta hace unas horas.

“Ojalá nunca tengas en tu familia a alguien que por más que lo intenta no se pueda embarazar. Es casi tan mierda como tu chiste”, fue lo que replicó Chumel Torres, citando el post de la conductora.

Maca Carriedo no se quedó tranquila, porque destacó la ironía de que minutos antes le pedía al Señor darle la inteligencia para no pelearse por un reality show y al final hacerlo.

“Jajajaj Ya sé, lo primero que digo y cualquier D-lister me triggerea jajaja. Karma”, aceptó Chumel Torres.