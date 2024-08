¿Gala Montes en peligro? su hermana teme por ella tras amenazas de Adrián Marcelo

Krista Montes reaccionó a los declaraciones de Adrián Marcelo en las que arremete en contra de Gala Montes, e incluso asegura ser capaz de ejercer violencia física a la habitante de ‘La Casa de los Famosos México’.

En semanas anteriores, Adrián Marcelo y Gala Montes protagonizaron una discusión que se volvió tendencia nacional por varios días, pues el exconductor de Multimedios realizó una serie de declaraciones violentas en contra de la actriz.

Krista Montes teme por la seguridad de Gala Montes después de las declaraciones de Adrián Marcelo

Durante una transmisión del programa ‘De Primera Mano’, Krista abordó el odio que está recibiendo su hermana en redes sociales de parte de los seguidores de Adrián Marcelo:

“Todas las personas tienen un poder al tener tantos seguidores, claramente esto no lo hemos hecho público, pero claro que ha llovido hate de parte de los fans de Adrián Marcelo, también de los de Sabine, en los cuales incitan al hate, en el cual dicen cosas para hacernos daño físicamente a nosotras, incluso a mi hija. Entonces para que vean la cantidad y la gravedad del asunto de tener un pelafustán como ellos en televisión nacional que incitan al odio a la mujer”.

Además, reaccionó a las declaraciones recientes del comediante en las que asegura que podría hacerle daño a Gala, e incluso mencionó que tiene la capacidad de dar golpes sin dejar una marca visible: “Me parece muy desagradable que haya un ser humano como él en la televisión y es muy peligroso. Es muy peligroso porque también temo por la seguridad de mi hermana estando dentro de la casa, porque está loquito, tiene problemas serios”.

Destacó que el historial de Adrián Marcelo es algo que causa preocupación: “Yo me he dado a la tarea de investigar a este hombre porque yo no lo conocía y sí tiene un pasado impresionante, desde pedofilia, hasta abuso”.