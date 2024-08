“Me están faltando al respeto”: Sabine Moussier explota contra el programa ‘Hoy’

Sabine Moussier estuvo en ‘Hoy’. La quinta eliminada de La Casa de los Famosos México cumplió con la entrevista pactada como parte de su contrato por haber entrado al realityshow de Televisa.

Su aparición causó mucha expectativa luego de que la semana pasada ‘Hoy’ y ‘Cuéntamelo Ya’ generaran controversia por las entrevistas que hicieron sus titulares a Mariana Echeverría, quien ofreció disculpas por haberlas mencionado adentro.

La encargada de recibir a Sabine Moussier en el programa fue la periodista Martha Figueroa en la sección ‘¿De qué me hablas?’, en la que habló además de sus conflictos con el ‘Cuarto Mar’ y fue al final de la entrevista donde pidió que dejaran de faltarle al repeto.

“El hate afuera está peor”

La exhabitante del ‘Cuarto Tierra’ comenzó la entrevista pidiendo que la regresen a la casa porque el odio afuera está peor y que en el reality le pagaban por estar.

“Aquí están acribillando al mundo entero”, dijo.

La actriz dijo que no le dio miedo revelarse al Cuarto Tierra pero que había jueguitos en el Cuarto Mar que no le gustaban Y al que la invitaron a unirse

Y volvió a mencionar que no le pareció que sus integrantes prometieran enseñar las ‘tetas’ si las salvaban, por respeto a sus hijos.

Sabine se negó a responder a cuál habitante de la casa no quisiera volver a ver nunca.

“Me están faltando al respeto”

Sobre los comentarios que hizo de Briggitte Bozzo, Martha Figueroa le comentó que el día que se entere de lo que dijo la va a querer jalonear.

Se defendió diciendo que a ella no le gustaría que sus hijas enseñen las ‘chichis’ por un dinerito.

La actriz mostró su molestia cuando le expusieron el mensaje que le envió a Adrián Marcelo en la entrevista con Pablo Chagra y pidió que dejaran de violentarla en el programa.

“Me están faltando al respeto de una forma que no se vale, que no es justo; yo creo que ya basta de todo esto adentro y afuera. No está padre, nos estamos violentando demasiado y después nos quejamos del mundo”.

Martha Figueroa le dijo que tenía razón y le preguntó lo peor que le había pasado afuera de la casa.

Sabine respondió que todo y negó que haya pensado que era la salvada el domingo cuando se viralizó que se había escondido en el sillón giratorio para regresar al reality y comentó que había pedido su salida en varias ocasiones.