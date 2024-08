Karely Ruiz volvió a llamar la atención de sus seguidores de redes sociales tras confirmar que está esperando a su primer bebé, dejando como resultado un sinfín de reacciones y dudas, especialmente relacionadas con el papá de la menor, ya que la influencer había mantenido los detalles de su proceso de embarazo en privado.

Como parte de la noticia de la nueva etapa que experimenta en su vida, la creadora de contenido se mostró emocionada, tomando en cuenta que el día que dio a conocer su embarazo, ofreció una fiesta de revelación de género, en donde asistieron sus amigos y familiares más cercanos para ser testigos de la celebración por la llegada de una niña a su familia.

¿Quién es Johnny Echeverría, presunto papá del bebé que espera Karely Ruiz?

Al respecto de las dudas que surgieron, durante la fiesta de revelación, Karely Ruiz apareció en compañía de Johnny Echeverría, el cual podría ser el papá del bebé que espera la creadora de contenido.

Pese a que se desconocen algunos detalles de su relación, todo parece indicar que Johnny Echeverría es un productor musical y DJ que ha ganado popularidad dentro de la industria musical, ya que ha participado en diversos eventos relevantes.

Cabe destacar que Karely Ruiz ha evitado revelar detalles sobre la identidad del papá de su bebé; sin embargo, aseguró que publicará un video en su canal oficial de YouTube, con el objetivo de terminar con las especulaciones que surgieron luego de dar la noticia de su primer embarazo.

Karely Ruiz confirma que espera a su primer hijo

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Karely Ruiz hizo oficial la noticia sobre su embarazo, tomando un espacio para hacer evidente su emoción por la nueva etapa que emprenderá en su vida.

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a dios me lo cumplió , no tengo palabras para describir todo lo que siento , estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí , te cuidaré y te amaré por siempre”, escribió en la descripción de la publicación.

Como era de esperarse, sus seguidores y amigos cercanos han reaccionado a la noticia de distintas formas, especialmente con muestras de cariño por la llegada del primer bebé de la famosa influencer mexicana; sin embargo, siguen haciendo evidente sus dudas sobre algunos detalles de su embarazo.