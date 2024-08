¿Se molestó? Yuri le dedica un mensaje a Anahí tras darse a conocer que la reemplazará en ‘¿Quién es la Máscara?’

En días recientes se dio a conocer que Anahí sustituirá a Yuri como investigadora y jurado en la próxima temporada de “¿Quién es la Máscara?”, marcando el regreso de la exRBD a la televisión.

Recordemos que el último trabajo de la actriz y cantante en Televisa fue cuando protagonizó en el 2011 la telenovela “Dos Hogares”, después de eso se mantuvo alejada hasta el reencuentro con sus excompañeros de grupo para llevar a cabo el “Soy Rebelde Tour”.

A pesar de que muchos fans de RBD se alegraron por la incorporación de Anahí en “¿Quién es la Máscara?”, a muchos les sorprendió que Yuri no regresase al programa, pues ha formado parte desde el inicio.

Yuri confirma quiénes regresarán a ‘¿Quién es la Máscara?’

Yuri se encuentra actualmente ofreciendo una gira musical y se especula que por ese motivo decidió no volver a “¿Quién es la Máscara?” por otra temporada más.

Entonces, tomando en cuenta que diferentes medios ya han dicho que Anahí será su reemplazo, la intérprete de “Maldita Primavera” citó un post en X (Twitter) para confirmar la noticia y enviarle un mensaje a la exintegrante de RBD.

“Se viene una gran temporada. ¡El mejor programa de TV para la familia! No dejen de acompañar a Carlos Rivera, Martha Higareda, Juanpa Zurita y Omar Chaparro, con la hermosa Anahí. Desde donde esté, no me lo pierdo”, fue lo que escribió Yuri.

De esta manera, la cantante confirmó que sus excompañeros de la temporada pasada regresarán a “¿Quién es la Máscara?” Como conductor principal repite Omar Chaparro y del equipo de investigadores vuelven Juanpa Zurita, Carlos Rivera y Martha Higareda.