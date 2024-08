“Eres gay”, Shanik Berman expone fotos de Sian Chiong con hombres mayores

El elenco del famoso reality show de Televisa sigue generando polémica dentro y fuera de la casa, es por ello que Shanik Berman volvió a llamar la atención del público al exponer un par de fotografías de Sian Chiong, señalando que el actor habría mentido sobre sus preferencias sexuales.

La presentadora de televisión logró convertirse en una de las favoritas del programa; no obstante, tras su repentino cambio de actitud, el público decidió sacarla, por lo cual ahora permanece creando contenido sobre el resto de sus compañeros y asistiendo a las galas, con el objetivo de mantenerse activa en ‘LCDLFM’.

Habitantes de LCDLFM Imágenes recuperadas de 'La Casa de los Famosos México'

Shanik Berman expone fotos de Sian Chiong con hombres mayores

Fue durante su programa de radio que Shanik Berman revivió la conversación que tuvo con Sian Chiong dentro de la casa sobre su orientación sexual, por lo cual la periodista de espectáculos aseguró que mintió, ya que encontró fotografías del actor con hombre mayores, lo cual ha levantado diversas sospechas.

“Estas fotos son de su Facebook personal, déjenme decirles algo, yo en La Casa de los Famosos le dije tú eres gay y me dijo: no, pero en Cuba hay muchos gays pero yo no me doy cuenta de quien es gay y quien no es gay. Para mí lo importante es la persona, pero yo soy heterosexual”, comentó.

Dentro del foro se encontraba Charly Portocarrero, novio de Ricardo Peralta, por lo cual aprovechó para hablar de la interacción que ha tenido el actor y el influencer dentro del programa, además de evidenciar la relación de Sian con el resto del elenco.

Sian Chiong Imagen recuperada de 'La casa de los Famosos'

Shanik Berman destacó como una de las participantes más polémicas y divertidas dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, especialmente por su interacción con el resto de sus compañeros; sin embargo, afuera del reality show sigue dando de qué hablar como parte de sus opiniones sobre los concursantes que siguen en la competencia.