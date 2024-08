César Doroteo, amigo de Ricardo Peralta, se hartó del hate que recibe por su amigo

César Doroteo y Ricardo Peralta saltaron a la fama gracias a su canal de YouTube “Pepe y Teo”, siendo los primeros influencers abiertamente gais en ganar popularidad en México, pero todo cambió cuando Pepe decidió participar en “La Casa de los Famosos México 2″.

A pesar de haber entrado como uno de los grandes favoritos, el influencer empezó a perder apoyo desde la primera semana cuando se mostró hipócrita y falso, en las siguientes semanas terminó por hundirse al emitir polémicas declaraciones y hasta acusar falsamente a un compañero del equipo rival.

Sus amigos influencers empezaron a ser cuestionados por el público por todo lo que decía Ricardo Peralta en “La Casa de los Famosos México 2″, entre ellos César Doroteo, quien aseguró que, a pesar de todo, seguirá siendo su amigo.

César Doroteo dice que no es responsable de las acciones y declaraciones de su amigo Ricardo Peralta

En un reciente live, César Doroteo habló de todo el hate que ha recibido por culpa de la participación de su amigo, Ricardo Peralta, en “La Casa de los Famosos México 2″.

Aunque sí llegó a prever que si su amigo la embarraba, le caería un poco de hate, sin embargo, no dimensionó lo que está viviendo actualmente, porque hasta en publicaciones viejas, que no tienen que ver con su amigo Pepe, le dejan insultos.

“Al día de hoy, en este momento específico de mi vida, después de casi mes y medio, sigo preguntándome cómo es que logran ligar este odio, en magnitudes grandes, hacía mí”, expresó el influencer.

Y agregó: “Pues mejor me hubiera metido yo a la Casa, pa’ que sí, pa’ que yo me hubiera ganado este perro odio que me está llegando todos los días. Pero no, no se pensó, no se habló entre nosotros, no sé si él lo pensó, pero yo sí lo pensé, que en unas semanas tendríamos que sortear unas olas, pero no pensamos esto”.