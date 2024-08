El significado de escupirle a la comida en la religión de Sian Chiong: “Intención de causar daño”

Recientemente se viralizó un video de Sian Chiong escupiendo en la comida del Team Mar. Aunque usuarios de internet solo se calificaron este acto como una falta de respeto, la realidad es que podría tener otro significado debido a la religión que profesa el cubano.

En una conversación con Mario Bezares dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, Sian Chiong explicó que pertenece a la religión Yoruba, inapropiadamente conocida como ‘santería’: “Es una religión que tiene sus dioses, y sus nombres. Lo único es que sí es más al estilo Azteca, en el sentido de que sí va más de temas de sacrificios”.

Después de explicar que en su religión “los trabajos se pagan con sangre”, el cubano reveló que su santo es Eleguá, además de otros detalles sobre sus creencias.

Sian Chiong habría escupido a la comida para hacer daño al Team Mar

Un video en el que Sian Chiong le escupe a la comida se hizo viral. En este se muestra al actor en la cocina de La Casa junto a Agustín Fernández y Ricardo Peralta; tras escupir, el argentino se limitó a decir: “Esta la comes vos”.

Según lo dicho en diferentes fuentes, Sian Chiong habría escupido en la comida como un trabajo de dominación; por su lado, la cuenta de X ‘La Tía Sandra’ asegura que: “En la santería escupir tiene un significado simbólico, con la intención de causar daño”.

En los comentarios del post del usuario mencionado, internautas dejaron su opinión: “Todo lo que hagas contra la gente, se te regresa el doble”, “Pues su santería no lo ha liberado de todo el odio que le tiene México”, “Y la mamá diciendo que es buen hijo. Con esa acción se muestra la cochinada de hijo que tiene” y “Qué asco de persona, no entiendo cómo no habrá sanción”.