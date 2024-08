Jung Hae In tendrá un encuentro especial con fans en México: esto es lo que se sabe

La agencia de Jung Hae In, FNC Entertainment, dio a conocer que el actor realizará un fan meeting llamado Our Time, que visitará tres países de Latinoamérica: Brasil, Chile y México a principios de 2025.

Jung Hae In acumula casi doce millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram, además es embajador de la marca Dior.

Jung Hae In confirma su visita a Latinoamérica para un encuentro especial con sus fans (Foto: Instagram holyhaein)

Considerado uno de los actores más guapos de Corea del Sur debido a su apariencia juvenil, sonrisa cálida y ojos expresivos. Su imagen de “primer amor” y su personalidad humilde también contribuyen a su atractivo, haciéndolo muy popular entre los fans.

En cuanto a su visita a México, Jung Hae In estará presentando Our Time, un fan meeting donde los seguidores tendrán la oportunidad de interactuar con él de cerca. Este evento es parte de su gira internacional, lo que demuestra su popularidad creciente a nivel global, incluyendo América Latina.

En resumen, Jung Hae In es conocido no solo por su talento actoral, sino también por su apariencia y carisma, lo que lo ha convertido en un ícono tanto en Corea como en otros países.

Su próxima visita a México es un testimonio de su éxito y conexión con sus fans internacionales.

El poder de los K-dramas

Este año Jung Hae In regresó a los dramas románticos a través de una producción de Netflix titulada Love next door.

Jung Hae In es un actor surcoreano que ha ganado una gran popularidad tanto en su país como internacionalmente. Su carrera despegó después de su aparición en dramas exitosos como While You Were Sleeping (2017), donde interpretó a un policía encantador, lo que lo catapultó a la fama. Su papel en Something in the Rain (2018) consolidó su estatus como uno de los actores más queridos de Corea del Sur, especialmente por su capacidad para expresar emociones profundas y complejas.

También ha participado en Snowdrop, a lado de Jisoo de Blackpink.

¿Cuándo visita Latinoamérica?

Se espera que Jung Hae In pueda hablar directamente con sus fans sobre sus personajes y su trayectoria, además de hacer dinámicas para conocer un lado divertido del protagonista. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre la venta de las entradas ni el lugar en el que se realizará el evento.

Ciudad de México: 10 de enero 2025

São Paulo: 12 de enero 2025

Santiago de Chile: 14 de enero 2025

