Mamá de Briggitte le dijo a Mariana Echeverría que le daría para sembrar un árbol de mango

La mamá de Briggitte Bozzo comentó en días recientes que tuvo la oportunidad de decirle a Mariana Echeverría que le daría para que sembrara un árbol de mangos y así no anduviera peleado por uno.

Ligia Elena Arcila es el nombre de la mamá de la actriz venezolana que está participando en estos momentos en “La Casa de los Famosos México 2″ y que se perfila como una de las posibles ganadoras.

La mamá de Briggitte Bozzo aprovechó que se encontró con Mariana Echeverría en el baño para decirle lo del mango, porque no se aguantaba las ganas de reclamarle, aunque eso después le ocasionó problemas con la producción.

Mamá de Briggitte Bozzo fue regañada por la producción de LCDLFM2 por haber encarado a Mariana Echeverría

“No me aguanté y saliendo del baño le dije (...) que le iba a regalar un árbol para que lo sembrara en su jardín y se comiera todos los mangos”, compartió Ligia Elena Arcila con sus seguidores y añadió que se contuvo mucho porque pudo decirle cosas mucho peores.

Sin embargo, ese momento la metió en problemas con producción, ya que poco después recibió un regaño: “Por eso me regañaron, porque no puedes dirigirte a los participantes así. Hay cosas que se deben de respetar para no generar ningún conflicto”.

Ligia Elena Arcila explicó al comienzo que debido a que era madre de Briggitte Bozzo, no podía soltar muchos detalles de lo que pasaba tras bambalinas en las galas de “La Casa de los Famosos México 2″, no obstante, no desaprovechó la oportunidad y muchos usuarios consideran que se quedó corta.