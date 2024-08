Juegos interrumpidos entre el drama y la concientización

Temas como la adopción, el no poder convertirse en madre, el bullying y la trata de personas, son los que se verán en Juegos interrumpidos; una serie dramática que aborda el caso de una madre que descubre que su hijo le fue dado en adopción a través de una red de trata de personas.

Juegos interrumpidos es protagonizada por Silvia Navarro, David Chocarro y Jorge Salinas.

La historia es protagonizada por Silvia Navarro, que da vida a Karen Villa, una periodista de origen latino criada en California por unos padres migrantes, quien adopta a Arturo de 11 años. La actriz conversó con Publimetro sobre cómo esta historia le cambió la vida, “después de estar en la historia, uno no puede dejar de tener conciencia de lo que está pasando. Al realizar esta serie, también comencé a trabajar para ver qué podíamos hacer de manera proactiva. Hay gente muy valiosa como Vanessa Bauche, que hace un gran trabajo de activismo, y hay otras personas que no sabemos cómo entrarle de una manera real y creo que por lo menos empezamos a ayudarnos de manera personal para ver cómo nos ayudamos nosotros y ayudamos a los que están en nuestro alrededor y así que se haga una cadenita”.

Vanessa Bauche también forma parte del elenco de Juegos interrumpidos, interpreta a Victoria Castillo, el lado opuesto de Karen, ya que es la mujer a quien le quitan a su hijo. La actriz resaltó la importancia de tener estas historias en televisión, “creo que los contenidos y las nuevas narrativas tienen que reflejar el momento que se está viviendo para lograr identificación con las nuevas audiencias, sobre todo con la gente joven y para no desvincular a las otras generaciones. Somos conscientes del momento socio-político que estamos viviendo y hay una necesidad emergente de protección a nuestra niñez, es inminente. En la serie no solo hablamos del tráfico humano, también de la terapia y de otros temas que tienen que ver con la protección de nuestras infancias”.

Y agregó, “es importante hacerlo porque las violencias en las que estamos inmersos actualmente como humanidad pueden irse transformando en la medida en que también se moderniza la forma de contar historias. Además es importante rescatar que Juegos interrumpidos está respaldada por instituciones como Save the Children con datas reales como las que se menciona en la historia. Son temas importantes narrados de manera emocionante y entretenida, con tintes policíacos, de romance, drama y esperanza, entonces, quizá podemos generar un cambio de conciencia con la historia o llegar a alguien que necesite apoyo”, explicó Bauche.

Vanessa Bauche cree que es importante contar este tipo de historias

David Chocarro también es parte importante de Juegos interrumpidos al interpretar a Tony Blanco, quien además de ser el terapeuta del pequeño Arturo, también será parte de un triángulo amoroso entre los personajes de Silvia Navarro y Jorge Salinas. Chocarro habló sobre cómo profundizó en este trabajo, “traía un bagaje bastante interesante por mi vida personal, porque tengo muchos años de terapia encima, entonces fue fácil volcarlo, pasarme del otro lado. Pero sí me puse a investigar un poco más en terapias alternativas para niños, porque más allá de cómo estaban escritas y diagramadas yo quería ponerle un poquito mi mano, siempre me gusta poder hacer eso. Además trabajar con Silvia, me permitió tener mucha creatividad, entonces me concentré en darle solidez a todo el background que tiene Tony Blanco y finalmente el personaje prácticamente termina dando lo que tiene que dar”.

Bauche también habló de cómo el trabajar en Juegos interrumpidos fue sumamente emocional, “creo que los trabajos que haces te deben conmover o modificar. Está disyuntiva en la que se encuentra el personaje de Silvia (Navarro), es brutal, o sea, un acto de amor tan grande como como darle la mejor calidad de vida y todo tu amor a un hijo que no nació de ti, me parece la forma de amar más desprendida, ese es un verdadero amor incondicional y de pronto descubrir el origen y lo que hay detrás, y tratar de llegar a esa verdad y empatizar, es realmente fuerte. Creo que eso me modificó mucho, me cambió la perspectiva”.

¿De qué trata Juegos interrumpidos?

Cuando una madre mexicana (Silvia Navarro) que vive en Estados Unidos se entera de que le dieron en adopción un niño por medio de una red de trata de personas, se enfrentará a un terrible dilema moral. Por un lado, empatizará con la madre biológica del niño y su consciencia la empujará a devolvérselo y, por otra parte, la idea de separarse de él, le destroza el corazón. Pero la verdad conlleva peligros que no solo pondrán en juego el bienestar psicológico y la estabilidad de su familia, sino también la vida de todos.