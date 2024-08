Video: captan a Alejandra Guzmán pasada de copas en el aeropuerto

Alejandra Guzmán protagonizó un momento bochornoso al arribar en estado de ebriedad al aeropuerto, donde fue abordada por la prensa. Frente a los periodistas, dio su declaración respecto a la polémica por paternidad que vive su hermano Luis Enrique Guzmán, además de la situación por la que está pasando con Frida Sofía.

La cantante respondió a los medios tras ser cuestionada respecto a la lucha legal a la que se enfrenta Luis Enrique Guzmán contra Mayela Laguna: “Mi familia ama el amor y a Apolo. Apolo está siempre, y ojalá siempre esté protegido por Dios. Lo que nos ha pasado ustedes lo han visto de la noche a la mañana”.

“No tengo nada que decir mas que la verdad. La verdad siempre va a salir adelante. Les quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes, y pues nada, ojalá que la verdad siempre salga adelante”, agregó.

También abordó la condición de su relación con Frida Sofía: “Les voy a decir una cosa, amo mi vida, amo mi a mi hija también, amo todo lo que me ha dado la vida y demás, pero quiero que sepan que por eso no he hablado, porque todo cae por su propio peso”.

Concluyó retomando el tema de Luis Enrique, y sentenció: “Amo a mi hermano, mi hermano ha sido un buen padre cabr…, súper buen padre, ojalá tuvieran algo igual”.

La reacción en redes a Alejandra Guzmán en estado de ebriedad

La cuenta de X conocida como ‘La Tía Sandra’ compartió un fragmento del video del encuentro de Alejandra Guzmán con la prensa, por lo que internautas hicieron pública su opinión en los comentarios:

“Me encantó que llegó en borracha alegre y no en ebria agresiva (...) yo tuve el disgusto de conocerla en borracha agresiva y es groserísima y déspota. Me cayó fatal”, “Lo que más me gusta es que siempre que la entrevistan dice que ya tiene meses sobria”, “Qué tristeza verla así, pensé que ya estaba rehabilitada” y “Se supone que ya no bebía ni otra cosa. Seguramente está muy afectada por la visita de su hija a los juzgados”.