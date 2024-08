Bad Bunny vuelve al cine con nueva película de Darren Aronofsky

El reconocido cantante puertorriqueño Bad Bunny, también conocido como Benito Antonio Martinez Ocasio, está a punto de expandir su carrera cinematográfica con su participación en “Caught Stealing”, el próximo thriller policiaco dirigido por el aclamado Darren Aronofsky.

Este nuevo proyecto promete combinar el estilo de Aronofsky con una trama intensa basada en el libro homónimo de Charlie Huston.

La película sigue a Hank Thompson, interpretado por Austin Butler, un exjugador de béisbol que, en el entorno tumultuoso de la Nueva York de los años 90, se encuentra envuelto en una brutal lucha por la supervivencia dentro del submundo criminal.

El elenco estelar incluye a Zoë Kravitz, Regina King, Matt Smith, Liev Schreiber y Will Brill. Aunque el papel específico de Bad Bunny aún no ha sido revelado, su presencia en el filme es un indicativo de su creciente influencia en la industria del cine.

Éxito reciente de Bad Bunny

Este nuevo rol en “Caught Stealing” sigue al éxito de la gira “Most Wanted Tour” de Bad Bunny, que recaudó más de 200 millones de dólares y vendió más de 700,000 entradas.

Su último álbum, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, alcanzó el número uno en la lista Billboard 200 y se convirtió en el álbum más escuchado del año en Spotify. Este éxito en la música refuerza su posición como una figura influyente en el entretenimiento.

Benito ha comenzado a establecerse en la industria del cine, con su debut en la serie “Narcos: México” y su participación en la película “Cassandro”, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance.

Además, el artista está trabajando como productor ejecutivo en la adaptación de Netflix de “They Both Die at the End”, basada en la novela de Adam Silvera. Según muchos fanáticos, con cada nuevo proyecto, Benito continúa ampliando su impacto en el mundo del entretenimiento.