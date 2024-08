Colaboración de RM y Megan Thee Stallion se vuelve una realidad: BTS confirma

La cuenta oficial de X de BTS confirmó una colaboración del líder de la agrupación surcoreana con la reconocida rapera Megan Thee Stallion. Aunque no se ha dado más información al respecto, la noticia generó grandes expectativas en Army y los fanáticos del K-pop.

Meghan Thee Stallion es una de las raperas más reconocidas de los últimos tiempos; sobre todo después de su último álbum titulado ‘MEGAN’, el cual incluye éxitos que se han viralizado en TikTok como “Mamushi”, “BOA” y “Otaku Hot Girl”.

Por otro lado, Kim Namjoon goza de una gran popularidad al ser la cabeza de BTS. Así como Megan, el rapero recientemente triunfó en las listas con su álbum “Right Place, Wrong Person”. Tan solo el video de “Come back to me”, una de las canciones principales de dicho lanzamiento, logró reunir la cantidad de 16 millones de visualizaciones en Youtube.

Se confirma la esperada colaboración de BTS y Megan Thee Stallion

La intérprete de “Captain Hook” fue la primera en dar una pista acerca de su próximo proyecto, pues en su cuenta oficial de X colocó un estado con el emoji de un caballo que la representa a ella; y un corazón morado, que generalmente es asociado a BTS.

Army reaccionó inmediatamente cuestionando si se trataba de un próximo lanzamiento a lado de Bangtan Sonyeondan, por lo que la cuenta oficial de BTS en la red social ya mencionada, confirmó esta colaboración y agregó el emoji de un erizo y un koala, los cuales son característicos del Rap Monster.

No se ha compartido más información sobre el tema, por lo que aún se desconoce en qué consistirá este proyecto o la fecha en la que estará disonible.

No es la primera vez que BTS y Megan Thee Stallion colaboran

Fue en 2021 que RM, Jin, J-Hope, Suga, Jimin, Taehyung y JungKook conocieron a rapera originaria de Texas, e incluso compartieron escenario con ella en un remix de “Butter”, que se presentó en un concierto en Los Ángeles que formó parte de su gira ‘Permission to Dance on Stage’.

Desde ese momento, fanáticos de ambos lanzaron una petición para que los artistas colaboraran en un proyecto musical.