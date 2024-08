“Tengo miedo”, YosStop reaparece en Ventaneando luego de ser arrestada

El nombre de Yoseline Hoffman se convirtió en tendencia el pasado 26 de agosto, ya que fue detenida en la Ciudad de México como parte de la denuncia de su exsocia por incitar al odio; al respecto de los señalamientos que surgieron, la youtuber apareció en ‘Ventaneando’ para hablar del tema.

La influencer conocida como YosStop ha protagonizado diversas polémicas a lo largo de su carrera, tomando en cuenta que tan solo en 2021 fue a prisión tras ser acusada de posesión de pornografía infantil; asimismo, algunos de sus comentarios y contenidos de redes sociales han generado polémica.

YosStop reaparece en Ventaneando luego de ser arrestada

En medio de la polémica que enfrenta, YosStop apareció en compañía de su abogado, Emilio Gómez Mont, con el objetivo de aclarar algunos puntos sobre el proceso legal que enfrenta la creadora de contenido, especialmente por la prohibición que tiene para usar sus redes sociales.

“En un en vivo, donde está hablando de un caso sin señalamientos, ella estaba hablando de una experiencia, de un sentir, como lo hacen en cualquier red social cualquier persona, pues alega que algunas personas supuestamente la identificaron porque sabía quien es, pero ni yo, ni 6 millones de personas pueden saber a quién se refiere”, dijo.

Por otra parte, la youtuber mexicana aseguró que es inocente y que luego de su detención siente miedo por cualquier palabra o acción que pueda perjudicarla.

“Se me quiere culpar por algo que hicieron terceros, yo no soy culpable del hate en redes sociales, eso siempre va a existir, me siento muy frustrada, amarrada, tengo miedo de cada palabra que digo. Lo que siento es que es un homicidio digital, o sea, desaparecerme por completo de las redes sociales porque si yo abro otra cuenta no sé si me lo van a prohibir”, explicó.