Finalistas de Drag Race resaltan la apertura y el nivel de las drag queens en México

La segunda temporada de Drag Race México está en la recta final y para cerrar con broche oro lo hace con algunas novedades: vuelven a reunirse las 13 participantes y regresa el tradicional viewing party para las audiencias de 190 territorios.

Eva Blunt, Jenary Bloom, Leexa Fox y Horacio Potasio son las cuatro finalistas que buscan convertirse en la reina drag de México. Publimetro charló con ellas sobre este último capítulo y el panorama que se vive en el país.

“El drag es como el futbol de la comunidad LGBT, porque causa mucha pasión y se lo toman muy en serio. El drag debe ser ese momento para respirar, divertirse, jotear y ver arte a su máxima expresión. Será una noche de fantasía el vernos reunidas las trece y concluir esta gran etapa viéndonos guapas”, respondió Leexa Fox.

Para Jenary Bloom este reality show ha sido todo un proceso a nivel personal, “el tiempo ha sido nuestra mayor competencia, nuestro mayor rival y el desafío brutal ha sido el juego mental. El mantenerse sana, persistente, humilde y feliz no es fácil. Por ejemplo, contar mis secretos y que la gente se identifique con lo que me ha pasado en mi vida, creo que han sido cosas muy bonitas”.

Drag Race México es una las franquicias más populares de las que se realizan en el mundo y representa doble reto para las transformistas, “hay mucho glamour, pero también hay que estar mentalmente fuertes; además, haciendo vestuario y pelucas todo en tiempo récord. Lo difícil es mantenerte fuerte, con los pies en la tierra y, sobre todo, saber que estás haciendo televisión. No hay que tomarse a pecho las críticas”, añadió .

Eva Blunt reconoció que esta profesión todavía está llena de prejuicios y estigmas, “requiere un trabajo emocional, de tener a alguien que te aterrice, sobre todo cuando la gente te quiera hacer sentir mal por algo de lo que te has esforzado tanto. Nosotras estamos prestando un talento para un reality, no importa la decisión que se tome, es muy aparte de lo que somos como persona y lo que queremos proyectar como artistas; somos víctimas de las circunstancias”.

El reality decidió tomar la decisión de salir de la Ciudad de México para la viewing party del episodio final, algo que las finalistas tomaron como un premio por el apoyo no solo de la comunidad, sino de las autoridades.

“Que se hayan vendido los boletos en nueve minutos y en un teatro digno, creo que algo estamos haciendo muy bien. Es un proyecto hermoso que tiene mucho que demostrar”, explicó Jenary Bloom.

Lolita Banana, Taiga Brava y Óscar Madrazo estarán al frente de la última emisión, con invitados especiales como Burrita Burrona y Benito Santos.

Durante la charla con Eva Blunt, Jenary Bloom, Leexa Fox, coincidieron que son muy sensibles, pero que han logrado ser fuertes para demostrar que ser drag queen es algo serio.

<i>“Soy fuerte y talentosa. Mi debilidad es que a veces soy muy sentimental y me tomo a pecho los malos comentarios”</i>

“Estamos a flor de piel de lo que va a suceder esta semana y cualquiera que sea el resultado va a ser muy grato. Mi fortaleza es mi trayectoria, veo como empecé de cero, cuando una amiga me prestaba sus vestidos para hacer drag mientras estudiaba. Mi debilidad no tener mucho tiempo para estar con mi familia, en esta temporada perdí a dos familiares y no pude despedirme”

— Jenary Bloom