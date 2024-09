Araceli Ordaz, también conocida por su nombre artístico como Gomita, llamó la atención del público por su participación en ‘La Casa de los Famosos México’; sin embargo, la conductora cuenta con una larga trayectoria en diversas producciones, por lo cual comenzó a ser señalada por el cambio que ha tenido en su apariencia física.

Gomita ha decidido compartir diversos aspectos de su vida como parte de los proyectos en los que se involucra, es por ello que desde su debut en la televisión comenzó a transformar su apariencia a través de algunos procedimientos estéticos, mismos que han sido documentados por la famosa creadora de contenido.

Gomita (Foto: La Casa de los Famosos México)

¿Qué operaciones se realizó Gomita antes de entrar a LCDLFM?

Una de las primeras apariciones de Gomita fue en el programa ‘Sabadazo’, mismo en el que comenzó a ganar popularidad de la mano de sus hermanos; es por ello que tomó la decisión de comenzar a documentar diversos aspectos de su vida, entre ellos sobre sus procedimientos estéticos.

Al respecto, Gomita reveló que desde que cumplió 18 años se sometió a diversos procedimientos, entre los que se encuentran una rinoplastia, aumento de senos, liposucción, aumento de glúteos y bichatoplastía.

Asimismo, en 2020 dio a conocer que tenía que retirarse los implantes de glúteos, ya que comenzaron a provocarle problemas de salud; no obstante, tan solo un año después se realizó un bypass gástrico, con el objetivo de poder bajar de peso de una manera más rápida.

Cabe destacar que después de ese procedimiento, Gomita aseguró que no planeaba tener otra intervención más, ya que explicó que todas las cirugías derivaron de algunos problemas que existían dentro de su núcleo familiar.

“Yo no me daba cuenta que lo que buscaba era la aceptación familiar más allá de la pública. Yo me operaba y tenía 15 días de descanso, yo no descansaba. Entonces los 15 días que yo descansaba, tenía el amor de mi familia”, dijo.