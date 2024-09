Maxine Woodside y Ana María Alvarado se enfrentarán en los juzgados; ¿quiénes serán sus testigos?

Maxine Woodside y Ana María Alvarado se volverán a ver. El reencuentro de la titular de ‘Todo para la mujer’ y su excolaboradora será en los juzgados laborales luego de que Ana María demandara a su exjefa por despido injustificado.

Fue el pasado 31 de enero de 2023 cuando la conductora de Imagen Televisión hizo una transmisión en vivo en su canal de youtube donde con lágrimas en los ojos informó que Maxine la había despedido.

Y aunque en un inicio la periodista aseguró que quería llegar a un acuerdo con su exjefa fuera de los juzgados, finalmente tomó acciones legales en su contra en marzo de ese año.

Comienza el pleito

Desde entonces Ana María ha agotado todas las instancias legales para que las autoridades acrediten su despido injustificado, a través de numerosas audiencias en las que ninguna ha estado presente Woodside.

Sin embargo en Publimetro nos llegó la confirmación de que Maxine Woodside deberá presentarse este lunes 2 de septiembre en los Juzgados Laborales TSJCDMX, a las 9:00 de la mañana.

Así lo confirmó también Ana María a través de una transmisión en vivo donde informó que Maxine tiene que presentarse “a fuerza”.

“Tendrá por fuerza que estar ahí para que diga como es que trabajé con ella, cómo es que no me conoce, cómo es que no estuve sentada ahí 32 años, cómo es que no me pagó”.

SIAN TOCA A BRIGITTE/ MAXINE TENDRÁ QUE IR A LA AUDIENCIA!!https://t.co/Ci8f7n4mmo — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) August 31, 2024

¿Excompañeros de Ana testificarán en su contra?

Ana María explicó explico que la audiencia será muy larga porque ambas deberán comparecer y serán interrogadas por los abogados de la contraparte, así como a los testigos que cada una presente.

Hasta este momento ni Ana María ni Maxine han revelado quiénes serán sus testigos, aunque se espera que sean extrabajadores del programa de Grupo Fórmula tanto en la conducción como en la producción.