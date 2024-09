LCDLFMx: Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre con hacerle un daño psicológico que afectará a su familia

Adrián Marcelo sigue sobrepasando los límites del juego de La Casa de los Famosos México. Después de la eliminación de Gomita, la noche de este domingo, el presentador de SN Serio amenazó a Arath de la Torre que su familia va a lamentar, si se llega a parar enfrente de él en el próximo posicionamiento. “No tengo nada que perder”, le dijo.

El Cuarto Tierra está más vulnerable que nunca, al arrastrar la quinta eliminación consecutiva en La Casa de los Famosos México. La salida de Gomita al parecer volvió a encender el lado más oscuro de Adrián Marcelo, quien advierte de manera abierta que usará todas las herramientas que pueda para quebrar a sus adversarios.

Eso repercute de manera directa en Arath de la Torre, a quien Adrián ve como el contrincante más fuerte del reality show de Televisa, desde que inició el show hace mes y medio.

“Por el poder que tienes van a evitar que pase algo”, dice Adrián Marcelo en referencia a que no ve saliendo a Arath por las vías tradicionales. “El p#do es que no tengo nada que perder, compadre. No quería yo llevarlo a eso, insisto no es amenaza, pero si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente de mi en el siguiente posicionamiento”, añadió el YouTuber.

“Una, me haces más fuerte; fueron los tres hoy, ya viste el resultado. Pero sobre todo, yo no tengo talento artístico no se actuar como tu, carnal. Lo que yo se hacer con las palabras, no eres ni la mitad de capaz. Eso es todo lo que te quiero decir el día de hoy. Que descanses, hermano”, dijo Adrián Marcelo.

La reacción de los fans ante las declaraciones de Adrián Marcelo

Las amenazas de Adrián Marcelo causaron reacciones inmediatas en los fans de La Casa de los Famosos México.

“Es indignante que siga participando en el reality show”, “Estoy harta. No quiero ver más a Marcelo, dejo de ver este show. Solo deberíamos votar en la gala y listo”, “Ya saquen a Adrian ya dio lo que tenia que dar y solo va a empezar con su violencia. Eso ya no es juego eso ya es personal sáquenlo, si no se le va caer todo el show”, dieron los fans en las redes sociales.