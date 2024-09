Llorath de la Torre: estallan los memes tras enfrentamiento con Adrián Marcelo

Usuarios de internet comenzaron a apodar a Arath de la Torre como ‘Llorath’ debido a las diversas ocasiones en las que se ha mostrado vulnerable dentro de ‘La Casa de los Famosos México’, sobre todo después de discutir con Adrián Marcelo. De esta manera, internautas se han encargado de hacer un sinfín de memes respecto al tema.

Ya ha sucedido varias veces que Arath de la Torre y Adrián Marcelo se enfrentan cara a cara. En la gala del domingo 25 de agosto, el excondutor de Multimedios arremetió en contra de Arath durante el posicionamiento, lo que minutos más tarde le provocó una crisis de ansiedad al actor.

Ahora, tras la eliminación de Gomita, Adrián Marcelo le hizo una fuerte advertencia al conductor de ‘Hoy’: “Yo te recomendaría que lo siguiente sí te prepares carnal, no es amenaza, viene fuerte. Digamos que lo anterior era en modo amistoso”.

“Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta, porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí”, agregó el regiomontano. “Si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí el siguiente posicionamiento”.

Arath de la Torre se convierte en ‘Llorath’

Tras las palabras de Adrián Marcelo, Arath de la Torre una vez más expresó su deseo de abandonar la competencia bajo el argumento de que la producción no hace nada ante la violencia que ejerce el youtuber. No obstante, los otros miembros del Team Mar le pidieron que no se rindiera, pues su presencia es indispensable para alcanzar la meta y que es ganar el premio de los 4 millones de pesos.

Estos hechos fueron tomados con humor por los internautas, mayormente por fanáticos de Adrián Marcelo, quienes inundaron las redes sociales de memes sobre ‘Llorath’, incluso convirtiendo este apodo en tendencia nacional.

Memes de 'Llorath de la Torre'

Memes de 'Llorath de la Torre'

Memes de 'Llorath de la Torre'