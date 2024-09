Nicola Porcella reacciona a ‘pericazo’ de Agustín Fernández en LCDLFM: “No está permitido”

Recientemente Agustín Fernández y Adrián Marcelo se volvieron objeto de críticas, pues usuarios de redes sociales los acusaron de consumir drogas dentro de ‘La Casa de los Famosos México’. Ante los hechos, Nicola Porcella da su respuesta.

Agustín Fernández y Nicola Porcella eran mejores amigos, sin embargo su relación dio un giro drástico cuando el originario de Argentina ingresó al reality de Televisa, pues su comportamiento y actitud han dado mucho de qué hablar.

La situación escaló a un punto en el que Nicola Porcella y Wendy Guevara decidieron correrlo del departamento que compartían los tres, e incluso le dejaron de mandarle ropa a la casa.

Nicola Porcella rompe el silencio sobre el supuesto consumo de drogas de Agustín Fernández

Un video de Adrián Marcelo y Agustín Fernández en el que parece que están consumiendo cocaína en lo que coloquialmente se conoce como “un pericazo”, ha estado rondando por el internet en los últimos días.

De esta manera, reporteros de ‘Qué buen chisme’ abordaron a Nicola Porcella para conocer más sobre su paso en la puesta en escena de Juan Osorio: ‘Aventurera’; y aprovecharon para preguntarle su opinión sobre lo sucedido con Agustín Fernández.

Nicola aseguró que prefería no hablar sobre lo ocurrido, pues no tiene conocimiento del caso: “Pero en La Casa no está permitido nada de eso. No he visto nada, yo no puedo hablar de algo que no he visto. Prefiero ni tocar el tema”.

Reiteró que dentro de LCDLFM está prohibido consumir ese tipo de sustancias, por lo que no cree que Agustín haya sido capaz de drogarse junto a Adrián Marcelo: “Que yo sepa en la casa no se puede; deben haber jugado algo pero no creo, si te soy honesto no creo. Pero igual prefiero no meterme en esos temas.

El actor desvió la atención hablando sobre ‘Aventurera’: “Estoy alegre, estoy contento, terminamos la obra. Ha sido un éxito”.