Andrea Legarreta pide no normalizar las agresiones contra Arath de la Torre

La conductora no ha dejado de ser el centro de polémicas por su supuesta mala actitud

Recientemente, Andrea Legarreta realizó una publicación dedicada a su compañero Arath de la Torre, debido a las constantes amenazas que ha recibido dentro de “La Casa de los Famosos México 2″.

Como bien se sabe, Adrián Marcelo le advirtió al actor y conductor que no se volviera a posicionar con él, si no quería que le sáquese cosas turbias de su pasado en televisión nacional.

“En este momento no puedes leerme, pero no sabes la alegría que sentimos todos los que te queremos por ver y sentir todo el amor que has sembrado en tantos corazones. Qué ganas de ver tu cara cuando empieces a leer, ver y sentir todas las muestras de cariño que hay para ti y tu equipo aquí afuera. Mereces todo lo bonito, con tu hermosa familia”, empezó el largo mensaje que le dedicó Andrea Legarreta a Arath de la Torre.

Andrea Legarreta considera que Adrián Marcelo no ha entendido que LCDLFM2 es un juego

“Alguna vez leí en un post del Team Mar que decía que todos ahí son el vivo ejemplo de que hay seres humanos que merecen una segunda oportunidad y que han sabido aprovecharla”, continuó el lindo post de Andrea Legarreta.

Después, señala las malas conductas que ha tenido Adrián Marcelo dentro de “La Casa de los Famosos México”, ya que empezó atacando con tácticas que le han parecido sumamente bajas, sin pensar en el dolor que le puede ocasionar a la familia de Arath de la Torre.

Es por eso, que Andrea Legarreta pide no normalizar las amenazas y malas conductas del creador de contenido regiomontano, además que se cuestiona de por qué sigue dentro de la competencia.

“Cada palabra que sale de su boca está llena de veneno, maldad y manipulación… Me hace sentido que quieras salirte… Me hace todo el sentido… ¡Y nosotros contigo! ¡Te sales y tu equipo se quiere salir contigo! ¿Y qué crees? El público también… Qué triste que no lo vean… Mientras tanto, aquí afuera seguimos apoyándote y apoyando al team mar, ¡Porque se lo merecen!”, finalizó el largo mensaje la conductora.