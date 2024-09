Ferka dice si tiene planes de regresar de Jorge Losa por los detalles que ha tenido con ella

Ferka se encontró con unos reporteros cuando salía del bautizo de una amiga y le preguntaron si estaba considerando regresar con Jorge Losa, tras haberle dedicado un lindo mensaje el día de su cumpleaños.

Pero eso no fue todo, porque el actor español también le envió unas rosas y aparentemente, lo había dejado preparado con mucha antelación antes de irse a Turquía a grabar el reality “La Isla” de TV Azteca.

A María Fernanda Quiroz, mayormente conocida como Ferka, eso le pareció un gesto muy lindo y romántico, ya que antes de que se fuera su relación estaba prácticamente acabada.

Ferka todavía no ha hablado con Jorge Losa y aunque le emocionó el gesto que tuvo con ella, quiere mantenerse tranquila

“Ya van para cuatro meses que no lo veo. Considero que él va a venir con un viaje espiritual importante, además de la experiencia que está viviendo en ‘La Isla’. No sé qué trae en mente”, le confesó Ferka a la prensa.

La actriz mencionó que todos los detalles que ha tenido Jorge Losa para con ella eran una señal de que todavía la sigue pensando y eso le ha caído muy bien a su corazón y ego.

No obstante, Ferka Quiroz dejó en claro que su ex todavía sigue en Turquía, por lo que no han podido hablar en persona y no sabe si sus sentimientos por ella habrán cambiado, y aunque se emocionó haber recibido las flores y el mensaje el día de su cumpleaños, prefiere estar tranquila.

“También siempre tuve una relación, ustedes lo vivieron, muy sana con él muy bonita. Nunca hablé mal de él, nada más dije lo que pasó y creo que también todos podemos cometer errores en la vida. No sé qué vaya a pasar, primero que regrese”, sentenció la actriz y conductora.