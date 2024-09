Lola Índigo responde a las críticas por su cuerpo: Esto fue lo que dijo

Lola Índigo, la conocida cantante y bailarina española, ha decidido enfrentar las críticas sobre su físico que han circulado en redes sociales. La artista, quien se ha destacado en el mundo del entretenimiento por su talento y carisma, no ha sido ajena a los comentarios negativos sobre su apariencia.

En un reciente mensaje en sus redes sociales, Lola Índigo expresó su frustración y tristeza ante los ataques que ha recibido.

La artista utilizó sus plataformas para responder a los comentarios que circulan en TikTok y otras redes sociales, donde usuarios han cuestionado su figura. Lola Índigo no dudó en manifestar su dolor ante la crueldad de los mensajes, señalando que estos reflejan los complejos de quienes los escriben.

“Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir estas cosas sobre los demás,” comentó Índigo en su mensaje, demostrando su decepción con la falta de empatía y respeto.

Aceptación personal

A pesar de las críticas, la cantante mantiene una postura firme y positiva respecto a su cuerpo. Lola destacó que disfruta de la libertad que tiene: “Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario,” afirmó, mostrando su confianza y aceptación personal.

Además, Lola Índigo subrayó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tanto física como mentalmente, coincidiendo con su éxito profesional. “Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa,” agregó.

Según fanáticos, con este mensaje la artista no solo defiende su imagen, sino que también hace un llamado a la aceptación y al respeto hacia la diversidad corporal en la sociedad actual.