“El divorcio no es un papel, es un proceso”, Alicia Villarreal habla sobre su situación con Cruz Martínez

En medio de una etapa complicada, en lo que se refiere a su vida personal, Alicia Villarreal ofreció una conferencia de prensa para hablar sobre su próxima presentación en el Auditorio Nacional el 20 de marzo de 2025. Sin embargo, los cuestionamientos sobre si hay un proceso de divorcio con Cruz Martínez, después de una supuesta infidelidad, fueron inevitables.

Ante estas preguntas, la intérprete de 53 años se mostró serena, aunque un poco dudosa al responder. “A través de tantos años, en los matrimonios siempre hay altibajos. Quiero decirles que el divorcio no es un papel sino, un proceso. Tengo una familia, tenemos hijos y, como una mujer responsable y como artista, a veces es difícil cómo sobrellevo esta historia”, afirmó.

La también llamada Güerita Consentida no fue contundente sobre una separación, pero dejó entrever que las cosas no están bien con su pareja, con la cual tiene poco más de 20 años. “Respondo a eso cuando digo que el divorcio no es un papel, sino que es un proceso para llegar a eso. Es el proceso, no se pueden tomar decisiones tan precipitadas, pero en el matrimonio hay muchos momentos difíciles que hemos pasado. Mis hijos tienen padres públicos, las decisiones de nosotros también pueden afectar a nuestros hijos y más en momentos en los que ahorita nos concentramos en nuestros padres, los abuelitos de ellos que están delicados de salud. Lo demás es eso, un proceso”, agregó.

En cuanto a cómo podría quedar su relación laboral con Cruz Martínez, esto debido a que hace algunos años, el integrante de Kumbia Kings se encargaba de la producción sus temas, Villarreal explicó, “cuando es negocio uno trabaja, pero en mi caso ya después que tuve la oportunidad de producirme y me di cuenta que soy capaz, ya mi historia cambia, no sé qué depara el futuro, pero lo mejor es siempre llevarnos bien, hacer equipo y hacer historia en la música”.

Ante el incertidumbre, Alicia Villarreal celebra la vida

A pesar de estar viviendo este momento difícil, Alicia decidió salir ante los medios por agradecimiento a su público. “Siempre he representado a las mujeres que son fuertes, trabajadoras, a las que lloran, pero que a su vez siguen caminando. El espectáculo debe de continuar, porque también es parte de mi vida. El público, los shows, mi nuevo álbum, es un compromiso que tengo con la gente. Es la primera vez que me produzco yo misma y yo soy disquera, que soy independiente y que puedo ofrecerle al público lo que quiero. Estoy bien, estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer, y creo que el público se ha portado increíble y bueno, y pues aquí estamos. Estoy muy contenta, de verdad”, dijo.

La intérprete de Te quedó grande la yegua cuenta con más de 30 años de trayectoria, tiempo en el que ha evolucionado y en el que también ha podido conquistar a varias generaciones con su música. “Eso me da gusto, porque creo que estas nuevas generaciones traen la fuerza, traen los ideales muy claros y creo que los padres hoy inculcamos menos, entonces al inculcar menos no sabemos si lo hacemos bien o lo hacemos mal, porque si lo hiciéramos como antes, seguiríamos con los mismos patrones con los que nos han educado a nosotros las mujeres o a los niños. Entonces creo que así es como debe de ser, se tiene que aceptar y sobrellevar. Que escuchen mi música, también es parte de esa labor, de mucho trabajo y sacrificio, de ese gran sueño que se tuvo desde que estaba pequeña y que hoy en día me hace feliz”.

Villarreal también habló sobre los planes de hacer una bioserie, los cuales se han detenido, “en julio me reuní con la productora y no retomaré eso ahorita, creo que tengo que agregar capítulos. Considero que la gente me conoce tanto que no puedo contar una historia, porque tengo que hacer un drama, mi vida ha sido un drama como lo ha sido la vida de mucha gente. Soy una persona normal que ha tenido una carrera muy intensa, y tengo la bendición de tener una carrera pública en donde la gente también opina bonito y otra no tanto. Creo que todavía no damos con esa gente, este equipo de gente que necesito, quiero mostrarme como soy y no irme con la fantasía del que está dirigiendo”, indicó.