Brenda Bezares denuncia que ha recibido amenazas por parte del equipo de Adrián Marcelo

“No me hagan actuar mal”. Una de las frases que dijo Brenda Bezares en relación a las supuestas amenazas que recibe del equipo de Adrián Marcelo.

En el ámbito del entretenimiento, las disputas y controversias entre figuras públicas pueden escalar rápidamente y captar la atención de la audiencia. Recientemente, la también actriz y cantante ha hecho oficial una situación preocupante: la denuncia de haber recibido amenazas por parte del equipo de Adrián Marcelo, ha dejado a más de uno sorprendido.

¿Qué pasó?

Brenda Bezares rompió el silencio, luego de difundir un video en redes sociales acusando al equipo de Adrián Marcelo de agredirla.

“Muy buenas noches, ¿por dónde empezamos? en este lunes, los que están jugando allá adentro son ellos, no nosotros, equipo de Adrián Marcelo, no les tengo miedo, no me importa lo que me digan porque tengo la piel más curada”, agregó la esposa de Mario Bazares.

“De verdad esto se está saliendo de control y podemos salir muy lastimados ambos”, advirtió y resaltó las cualidades de su esposo.

Los seguidores en redes sociales dijeron:

“Apoyo total para ti Brenda Bezares, tienes razón es un juego y los familiares no entran en el contrato ¡Respeto por favor! Bendiciones para ti y tus hijos”.

“Ánimo Brenda me encanta tu actitud positiva hacia el cuarto mar, vamos todos a apoyar a cuarto mar mar mar, son algunos de los mensajes.

Más adelante en sus declaraciones, agregó la mujer, que ya tiene la piel súper dura siendo directa con quienes están ayudando al polémico habitante de ‘La casa de los famosos’ a invadir la redes con contenido desafiante hacia su persona.

“No se enganchen, es un juego y están jugando sucio y si ustedes piensan que yo no tengo las armas para defenderme, lamento decirles que van a salir golpeados, entonces por favor volvamos a la cordura y si tuitean algo y luego lo borran. Tengo pruebas del equipo de Adrián Marcelo”, puntualizó.

Opinión de Adrián Marcelo

En realidad, Adrián Marcelo ya dijo que, dependiendo de cómo las piezas se muevan, revelaría información sobre Mario Bezares, aunque al hacerlo perdería la amistad del director y de su esposa Brenda, ya que podría llegar a enfrentar consecuencias legales por su testimonio.