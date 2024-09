Briggitte Bozzo pierde seguidores a raíz del escándalo con Gala y Adrián Marcelo ¿misoginia interiorizada?

A pesar de que muchas personas tomaron como una victoria la salida de Adrián Marcelo de “La Casa de los Famosos México 2″, parece ser que lo que tanto señalaban de él lo tienen muchas personas, debido al odio desmedido que hay hacia Briggitte Bozzo actualmente por no defender a Gala Montes.

La actriz venezolana le pidió a su amiga que se calmara mientras discutía en la gala con el youtuber, quien demostró una vez más su misoginia, según muchos usuarios.

No obstante, el hate que se ha desatado en las redes sociales hacia Briggitte Bozzo, solo demuestra que Adrián Marcelo no es el único en no querer aceptar que es misógino.

Todo el team mar le falló a Gala Montes, pero es Briggitte Bozzo quien sufre las consecuencias

Karime Pindter, Arath de la Torre y Mario Bezares tampoco salieron en defensa de Gala Montes mientras discutía con Adrián Marcelo y todos le pidieron que se calmara y dejara de discutir, también Briggitte Bozzo.

Muchos destacaron que la actriz de 23 años se quejó por no haber podido lucir su vestimenta porque las actividades de la gala se cancelaron y después comentó que no le parecía que Gala Montes acusara a Adrián Marcelo de ser un feminicida, porque él todavía no ha cometido ese delito.

Para rematar, Briggitte Bozzo subió a la suite con Agustín Fernández y todo eso hizo que perdiera 100 mil seguidores en Instagram y sus posts empezaron a llenarse con comentarios de odio.

No obstante, resulta curioso que todo lo bueno que hizo la actriz por sus compañeros en “La Casa de los Famosos México 2″ en las últimas semanas nadie lo recuerda, como cuando abrazó durante un par de horas a Gala Montes después de haber tenido una pesadilla con su madre. Así como nadie vio cuando le preparó unas arepas a su amiga antes de subir a la suite, porque quería cenar eso.

Lo peor de todo es que muchos usuarios han empezado a decir que apoyarán a los de tierra para que Briggitte Bozzo sea la próxima eliminada, olvidando todo lo malo que cometieron esos participantes y fueron cómplices de Adrián Marcelo a la hora de expresar comentarios violentos y denigrantes en contra de las mujeres del reality, especialmente, contra las mujeres del team mar.