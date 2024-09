¿Briggitte Bozzo se queda sin fans? La tunden por no apoyar a Gala en discusión con Adrián Marcelo

Adrián Marcelo abandonó ‘La Casa de los Famosos México’ tras una fuerte discusión con Gala Montes. Mientras los miembros del Team Mar apoyaron a la actriz, Briggitte Bozzo se quejó porque “no pudo lucir su outfit”; es así como su actitud ante la situación la puso en el ojo del huracán, pues ahora internautas piden que ella sea la próxima eliminada del reality.

Gala Montes señaló la conducta misógina de Adrián Marcelo tras un cuestionamiento de Odalys Ramírez. Esto generó tanta controversia en La Casa, que diversas marcas renunciaron a su patrocinio en el programa.

Durante el conflicto, Briggitte mencionó: “Número uno, me está causando ansiedad; número dos, los temas se están saliendo de control; número tres, esto es un pu… reality; ya basta por favor. Vivo aquí y la verdad me estoy hartando, la que se va a salir soy yo”.

La venezolana se quejó que que no pudo lucir su vestimenta debido a la pelea e incluso le pidió a Karime que se parara con el tema, por lo que usuarios de internet la acusaron de defender a Adrián Marcelo.

Además, no se acercó a consolar a Gala a diferencia de Karime, quien mencionó que aunque no sabe cómo reaccionar en situaciones como esa, está de su lado, e incluso le preguntó cómo podía ayudarla.

Internautas tunden a Briggitte Bozzo después de su actitud contra Gala Montes

Usuarios de X destacaron lo “mal amiga” que fue Briggitte durante los hechos, colocando su nombre como tendencia nacional e hicieron un llamado para expulsarla del reality show en la próxima gala de eliminación.

“Ahora se hace la víctima, neta ni un voto para ti. No se vale que hagas esto a tu equipo”, “Gala se echó a diablo encima por defender a la enana Briggitte y ella prefiere hacerse la víctima”, “Todo lo que ganó Briggitte lo está perdiendo”, “Briggitte está más enojada porque no pudo lucir su outfit, porque no fue al cine, en lugar de estar enojada por lo que le dijo el misógino a su amiga” y “La traición se paga caro, adiós Briggitte”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social mencionada.