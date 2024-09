Gomita: “actúe porque estaba peleando 4 millones de pesos, qué querían que hiciera”

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, es una de las figuras más polémicas del mundo del espectáculo en México. Su carrera despegó cuando se unió al programa de televisión Sabadazo, donde se ganó el cariño del público con su papel de payasita y su estilo desenfadado.

Aunque comenzó como comediante y conductora, Gomita no tardó en convertirse en una influencer con millones de seguidores en redes sociales, destacándose por su personalidad vibrante y sus constantes cambios de imagen.

La sexta eliminada de La Casa de los Famosos México platicó con Publimetro sobre todo lo que está enfrentando, luego de salir del reality show.

Gomita habló sobre la salida de Adrián Marcelo de La Casa de los Famosos. (Foto: Televisa)

“Estoy agradecida con el público por todos los memes, por todo lo que se ha hecho y dicho; agradecida con mi mamá por ese live donde me tiraba mucho hate y ella solo leía: ‘Gomita súper buena onda’, ‘Puro Team Gomita’, ‘¿Quién va a abrazar a Mayito?’, eso fue justo lo que yo quería, que la gente se entretuviera, que yo no pasara desapercibida, que no fuera un mueble, una planta o un jarrón de adorno”, dijo Aracely.

<i>“Cuando salí y vi todo y lo tomé de la mejor manera. Mi familia estaba súper asustada y la sufrieron bastante, dejaron un poco las redes sociales. Mi hermano el más pequeño, él se súper reía, hizo un video cagadísimos; de hecho, queremos hacer uno para YouTube”</i> — Gomita

Durante su estancia en la casa, la influencer no solo mostró su lado más vulnerable, sino que también se convirtió en una de las concursantes más polémicas. Su carácter fuerte y su disposición a decir lo que piensa sin filtros le generaron tanto admiradores como detractores.

Gomita: "Este reality no define mi personalidad"

“Siempre soy la primera persona que se ríe de todas las tonterías que hago, si yo no me río de mí misma o si no soy mi fan, pues quién más lo va a hacer. Por ejemplo, cuando tenía extensiones, luego me las quité adentro para que me hicieran memes de mis pelos, caras y de cómo dormía, porque eso es lo que hay y lo que tengo que ofrecer. No hay otra cara, no hay filtros y no me los lleve a las cámaras, es lo que hay”, reveló.

<i>“Si hiciera una fiesta, obvio invitaría al Team Tierra... hayamos como hayamos salido, no importa. También, invitaría a Mar para que haya pleito”.</i> — Gomita

La presencia de Gomita en el reality fue un reflejo de su vida pública: llena de altos y bajos, de momentos de gran popularidad y otros de controversia. Aunque no llegó a la final, su participación dejó huella y reafirmó su lugar como una de las personalidades más comentadas del mundo del espectáculo en México.

“Solamente el público que me sigue de años atrás sabe verdaderamente quién soy. La gente que es nueva y me empieza a conocer... ¡Bienvenidos sean a mi realidad! Este reality no define mi personalidad en algunos aspectos. Gomita es una persona amorosa, amable y nunca mostró odio, coraje, como realmente pude haber mostrado”, explicó.

<i>“Soy tolerante, pero estaba dentro de un juego donde tenía que ganarme 4 millones de pesos, entonces cuando me veían enojada, cuando yo contestaba y decía es lo que hay, es porque estaba peleando 4 millones de pesos, qué querían que hiciera”.</i> — Gomita

Salida de Adrián Marcelo

“Los tiempos de Dios son perfectos y tiene planes perfectos para todos mis compañeros como lo hizo en su momento Dios cuando salí. Creo que dejamos una huella en muchos aspectos buenos y malos, espero que tomen esta salida de la mejor manera, que siempre tengan en cuenta que hay cámaras y que la gente solo busca entretenerse. Estamos muy conscientes de que llevamos entretenimiento a los hogares”, señaló Gomita.

La creadora de contenidos reveló que lo que busca este tipo de juegos es para mostrar la mejor y peor versión de los artistas.

“Uno elige si quieres ser el vilano o la buena onda. Creo que, lo digo desde mi punta de vista y como yo lo jugué, hay cosas en las que tienes que hacerte tonto, crear un personaje o fingir algunas cosas. Respeto el juego de cada uno de mis compañeros como el de Adrián Marcelo, siempre voy a hablar en primera persona, yo me hago responsable de mis actos, de mis palabras, porque cada acción tiene una reacción”, comentó durante la entrevista.

<i>“Lamento que mi compañero (Adrián Marcelo) saliera de la competencia, pero creo que para él, porque yo estuve conviviendo con él dentro del cuarto, fue lo que ya quería desde hace bastante tiempo. Que mis compañeros lo tomen de la major manera que México quiere una casa divertida y con entretenimiento, sea bueno, malo o tóxico”.</i> — Gomita

Polémicas en la vida de Gomita

Gomita ha sido blanco de la prensa por diversas polémicas a lo largo de su carrera. Una de las más sonadas fue su transformación física, que incluyó múltiples cirugías estéticas, algo que ella misma ha abordado abiertamente. Este tema generó gran controversia, pues algunos la aplaudieron por su honestidad, mientras otros la criticaron por fomentar estándares de belleza poco realistas.

Además, Gomita ha tenido conflictos familiares públicos, en particular con su padre, a quien ha acusado de violencia, lo que generó una ola de apoyo en redes sociales, pero también atrajo la atención de los medios por el drama que implicaba.

