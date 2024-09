Sian Chiong se arrepiente de no haber jugado con el team mar

Sian Chiong parece haber captado finalmente que ha estado jugando terrible, tras la salida de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México 2″ y deseó haberse quedado jugando con el team mar.

Después de que se enteraran, a través de la Jefa, que el creador de contenidos regiomontano había tomado la decisión de abandonar el reality de competencia, el actor cubano y Ricardo Peralta estuvieron conversando acerca de esta situación.

Parece ser que Sian Chiong, por el clip que mostraron en la pasada gala donde Adrián Marcelo hizo una broma sumamente misógina, comprendió lo mal que se veían al seguirle el juego al youtuber.

Sian Chiong acabó subiendo seguidores en Instagram, ¿el público lo perdonó?

“Sin duda me tocó jugar el juego… No que me tocó, sino que yo mismo me puse a jugar un juego en modo difícil, quizás teniéndolo en el modo fácil”, analizó Sian Chiong sobre su participación en “La Casa de los Famosos México 2″.

Asimismo, consideró que de haberse quedado en el cuarto mar y jugando con ellos, a lo mejor hubiera salido, pero no se hubiera visto tan mal como se vieron en el video que mostraron por el chiste de Adrián Marcelo.

“Haberme quedado en el cuarto mar, hubiera salido probablemente, no digo sin saber que esto pasara, pero asumiendo la responsabilidad de que soy de aquí, aquí me quedo y si me sacan, me sacaron”, expresó Sian Chiong.

Sin embargo, el actor se excusó porque creyó que en el cuarto mar se estaban atacando entre ellos, mientras que en el cuarto tierra “reinaba la armonía”. Y eso pareció haberle funcionado con el público, porque empezó a aumentar de seguidores en Instagram.