6ix9ine lanza nueva canción con fuerte mensaje a su ex novia, Yailin la más viral

El rapero Tekashi 6ix9ine ha vuelto a captar la atención del público con el lanzamiento de su nuevo sencillo, ‘La Respuesta’. Esta canción ha generado una notable reacción en redes sociales debido a su contenido emocional y personal.

Aunque el nombre de Yailin La Más Viral no se menciona explícitamente en la letra, el video musical presenta fragmentos que remiten a su relación pasada, lo que ha provocado especulaciones entre los seguidores y los medios.

En una reciente aparición en el programa ‘El Gordo y La Flaca’, 6ix9ine aclaró que ‘La Respuesta’ no tiene malas intenciones hacia Yailin.

Según el rapero, la canción es una forma de desahogarse y facturar como artista, reflejando sus sentimientos y experiencias personales. Aseguró que su objetivo no es herir a su exnovia, sino expresar lo que vivió durante su relación y el sacrificio que hizo por ella.

Contenido de la letra

La letra de ‘La Respuesta’ aborda el sacrificio personal que 6ix9ine hizo por Yailin, afirmando que dejó su propia carrera para impulsar la de ella.

La letra de la canción dice cosas como:

‘‘Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti.

¿Quién te va a creer el cuento? Déjale saber al mundo, háblale con la verdad que yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti, dejé de ser feliz para que tú seas feliz. Me dice que andaba muerto y viniste y me prendiste, eso me hizo reír, tú eres buena para los chistes.

Entre tú y yo hay mucha diferencia. Yo siempre fui tu pareja, nunca fui tu competencia, tengo oro, platino, bastantes números uno y antes de yo conocerte tú no tenías ninguno.

Conflictos previos

La canción también aborda un conflicto anterior con el locutor dominicano Alofoke, quien había criticado la relación de 6ix9ine y Yailin. 6ix9ine utiliza la canción para expresar su desdén hacia Alofoke y el dolor que le causó ver a Yailin interpretar canciones de su ex pareja Anuel AA.

La canción ha generado una fuerte respuesta en las redes sociales, donde los fans y seguidores discuten sobre el contenido y las implicaciones de las letras, reflejando la complejidad emocional de las relaciones públicas y las tensiones personales.