Aleska Génesis presenta nuevo problema legal en México

El nuevo caso legal que involucra a Aleska Génesis ha capturado la atención del público debido a su naturaleza compleja y las implicaciones que tiene para la justicia en México. Según los reportes, después de haber sido absuelta previamente de cargos por un supuesto robo en pandilla, la modelo enfrenta ahora otra orden de aprehensión.

A la cárcel si llega a México

Este caso ha surgido a pesar de la falta de pruebas contundentes, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación tanto para la venezolana como para sus seguidores. La situación se ha complicado aún más con la revelación de que podría haber algunos pasos ilícitos para reabrir el caso, lo que sugiere posibles irregularidades en el proceso legal.

La modelo ha expresado públicamente su frustración y ansiedad ante la posibilidad de ser detenida nuevamente, lo que ha llevado a su abogado a aconsejarle que evite viajar a México en el momento actual.

La figura pública expresó en Telemundo:

“Sí es serio porque en estos momentos sí me siento muy nerviosa porque ya yo pasé por un proceso muy duro”. No es fácil llegar a un país y que te metan presa por algo que tú no has cometido; es algo muy injusto y de cierta manera me causa indignación; me causa un poco de frustración sentir que ya ni siquiera mostrar mi inocencia es suficiente”, puntualizó.

¿Hay alguien detrás de su demanda?

La defensa de Génesis ha cuestionado la legalidad de reabrir un caso que ya había sido juzgado, y planea investigar a fondo las circunstancias que han llevado a esta situación.

“Se tuvo que pagar a alguien fuerte en Fiscalía para que aprobara un proceso que ya tuvo juicio, que eso no se debería hacer”. Eso es ilegal”, compartió. “Mi abogado pidió esas nuevas pruebas, pero no las tienen. Ahorita tenemos el juicio y él me dice:‘sí o sí te van a poner una orden de arresto’, manifestó la novia de Clovis.