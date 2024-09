Hermano de Daniel Bisogno rompe en llanto hablando de la salud del conductor: “Era la prueba final”

Daniel Bisgno se sometió a una cirugía de emergencia al encontrar un donador de hígado. La intervención fue repentina e incluso corría el riesgo de sufrir un infarto o una falla renal, por lo que Alex Bisogno, entre llanto, reveló las dificultades por las que pasaron en el proceso.

El hermano de Daniel Bisogno comenzó a llorar cuando reveló en ‘Ventaneando’ que previo al ingreso al quirófano del conductor, le hizo una fuerte petición: “Fue muy fuerte hablar con mi hermano y que me dijera: ‘si algo me pasa, encárgate que no le falte nada a Michaela’, me costó muchísimo trabajo”.

También hizo énfasis en lo importante que es la unión familiar en momentos como el que pasaron: “Han sido los meses más difíciles para toda la familia. Para nosotros esta operación es el cierre de un ciclo de terror. Somos una familia muy unida, nos queremos muchísimo, creo que de otra forma no existe manera de salir de pruebas tan difíciles. Afortunadamente, unidos llegamos hasta el quirófano ayer, que esa era la prueba final ya para que Daniel recupere su vida”.

Comentó que el hígado del apodado ‘Muñeco’ ya estaba completamente inservible y que antes de la operación, el doctor encargado les hizo saber los riesgos que implicaba el procedimiento, como una falla renal o incluso un infarto: “Nunca había visto a Daniel con tanto miedo como ayer, creo que lo he visto llorar tres veces en mi vida”.

¿Cuánto tiempo tardará Daniel Bisogno en recuperarse?

Alex Bisogno reveló que su hermano se quedará 10 días internado en el hospital. Los primeros días estará en terapia intensiva y posteriormente se trasladará al cuarto de recuperación.

Ya que sea dado de alta del hospital, deberá guardar reposo en casa. El primer mes no podrá recibir tantas visitas por el riesgo de contraer alguna bacteria que le cause infección, no obstante, Alex sentenció que en un aproximado de dos a tres meses el también actor ya estará listo para volver a sus actividades.