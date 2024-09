Karol Sevilla hace del cine su terapia: “La verdad estaba mal, se me vino el mundo encima”

Karol Sevilla hizo una breve parada en Guadalajara para la premier de la cinta Casi el paraíso, junto a Miguel Rodarte, Katie Barberi y el director, Edgar San Juan. La película se estrenará en cines, el próximo 12 de septiembre.

La actriz y cantante mexicana recientemente sufrió una lesión en el pie, lo que provocó que su gira Luvinova se tuviera que posponer. Ella compartió cómo va su recuperación, “estoy mejor ya no traigo muletas, ya no traigo yeso que es una gran bendición. Ahora, estoy con la recuperación que está doliendo bastante, pero metiéndole mucha presión. Creo que las cosas pasan por algo y es lo que entendí en este proceso”, expreso ante la pregunta de Publimetro.

Karol Sevilla confesó cómo el cine le ayudó a salir de un mal momento (Foto: Gabriela Acosta)

A pesar del percance en su pie, Karol Sevilla sigue enfocada en continuar conquistando nuevos retos, entre ellos su debut en el cine con un personaje que muestra un cambio radical en su carrera.

“La verdad es que mi familia, eso no lo he dicho, mi familia que es Casi el paraíso me acompañó y ayudó en un momento en el que la verdad estaba mal, se me vino el mundo encima y puedo decir que muy pocas personas estuvieron atrás de mí, pero Edggar (San Juan) fue una de las personas que estuvo conmigo, apoyándome, cuidándome, ya estoy mucho mejor preparada”, reveló la cantante.

Karol Sevilla, quien saltó a la fama internacional gracias a su papel protagónico como Luna Valente en la serie de Disney Channel Soy Luna, ha construido una camino artístico de contrastes.

Inicios en la actuación: Comenzó su carrera desde muy pequeña en el mundo de la televisión, participando en telenovelas como Amorcito Corazón y La Rosa de Guadalupe.

Éxito internacional con Soy Luna: Su gran salto a la fama llegó en 2016 cuando protagonizó la serie juvenil de Disney que la catapultó al estrellato no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Gracias a su papel, realizó giras internacionales y ganó varios premios.

Carrera musical: Karol no solo es actriz, sino también cantante. Ha lanzado varios sencillos y se ha presentado en eventos importantes.

Proyectos en teatro y cine: Aparte de la televisión, Karol también ha incursionado en el teatro musical y el cine, demostrando su versatilidad como artista.

Influencer y empresaria: Además de su carrera artística, Karol es una figura muy influyente en redes sociales, con millones de seguidores. También ha lanzado colaboraciones con marcas importantes, consolidando su imagen en el mundo del entretenimiento y la moda.

Nuevas fechas

“Ahora ya salieron las fechas, pero Guadalajara aún no tiene fecha para retomarla, pero espero que sea pronto. Creo que vamos a regresar más fuertes, ahora vamos por el otro pie”; señaló entre risas.