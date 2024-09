“No debe avergonzar a nadie”, Laura Flores habla de su proceso con alopecia

Laura Flores regresó a sus redes sociales para hablar del proceso que enfrenta como parte de la alopecia que presenta desde hace tiempo; no obstante, casi de inmediato alertó a sus seguidores por su peculiar apariencia, y como resultado, la famosa habló del tema.

La actriz ha mantenido la atención de sus fanáticos, ya que desde abril presentó una serie de complicaciones médicas como parte de un microinfarto cerebral derivado de un tratamiento estético.

Laura Flores. Laura Flores. / Foto: Instagram.

Laura Flores habla de su proceso con alopecia

Desde hace tiempo, la famosa actriz de telenovelas habló del proceso por el que atraviesa como parte de su pérdida de cabello; al respecto, recientemente publicó un video para dar consejos sobre el tema, señalando que el té de romero sirve para fortalecer la raíz del cabello.

Pese a que Laura Flores intentó enfocarse en los conejos que podía ofrecer para contrarrestar la pérdida de cabello, algunos usuarios hicieron evidente su opinión al señalar su falta de cabello; sin embargo, sus fieles seguidores enviaron comentarios de apoyo, mismos a los que respondió con un emotivo mensaje sobre la forma de afrontar la alopecia.

“Estoy profundamente agradecida con todos ustedes, sus comentarios y consejos son muy valiosos, la alopecia no debe avergonzar a nadie ni debe criticarse, es una condición que se afronta con empatía, verdad y dignidad”, escribió.

Laura Flores habla de su proceso con alopecia (Foto: Instagram)

¿Qué problemas de salud ha presentado Laura Flores?

En medio de las dudas por su estado de salud, Laura Flores reapareció en su cuenta de Instagram, señalando que la manguera que tiene conectada es parte de un estudio que lleva por nombre manometría

“No se asusten, soy yo. Este cablecito o tubito va hasta mi esófago y hasta mi estómago, es un estudio que se llama manometría”, explicó.

Al respecto de los detalles, la intérprete que el procedimiento médico durará 24 horas y tiene como objetivo encontrar el padecimiento que le afecta.

“Tengo un problema constante de gastritis y de reflujo, que me ha estado dando una lata a todo lo que da. Normalmente, porque ya lo tengo diagnosticado, es una hernia y me la tengo que quitar. En tiempos anteriores me decían: Ok, ya vimos una hernia; te operan, te la quitan y ya, pero hoy en día se ha hecho un estudio en donde dice que eso no es suficiente”, dijo.

Finalmente, Laura señaló que espera que los especialistas puedan localizar el problema para que pueda ser resuelto durante una cirugía.

“Estamos viendo el estado de salud de mi esófago porque, si van a entrar a quitarme una hernia, que revisen y arreglen lo que me tengan que arreglar al esófago y que no arreglen solo una cosa, que arreglen todo. Es una cosa muy sencilla y en vez de estar tomando tantas pastillas para la acidez, es arreglar el problema de raíz”, comentó.