Tres generaciones representadas en la nueva edición del Festival Arre

El Festival Arre que reúne a importantes exponentes del regional mexicano, se llevará a cabo por segundo año en la Ciudad de México este sábado 7 y domingo 8 de septiembre, con tres escenarios distribuidos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El evento reunirá a artistas y público de varias generaciones, desde los consagrados, quienes a lo largo de los años han ido construyendo carreras legendarias, hasta aquellos que gracias a la tecnología han saltado a la fama de la noche a la mañana.

Cartel oficial de Festival Arre 2024 (Especial)

Publimetro reúne a tres representantes exitosos de diferentes momentos del género que representa musicalmente a toda una cultura.

“Los Tigres del Norte han trabajado mucho para que nuestra música mexicana se expanda por todo el mundo, cuando nosotros comenzamos nuestra carrera, otros ya estaban, es lógico que vayan apareciendo nuevos artistas todo el tiempo, lo importante es que se hagan cosas positivas”, dice el ‘Jefe de Jefes’, Jorge Hernández, sobre el cambio en las tendencias que tanto han dado de qué hablar en los últimos tiempos, “para nosotros es muy importante participar en festivales como este, de hecho el 21 de diciembre estaremos por tercera vez en el ‘Bésame Mucho’, la interacción con el público en estos eventos es muy especial porque van a ver a muchos artistas y el que gente de todas las edades cante nuestros temas, habla de que hemos construido un legado”, continúa.

Los Tigres del Norte, Banda Los Recoditos y Octavio Cuadras hablan sobre su participación en el Festival Arre

Las formas, estilos y comportamientos en el escenario han cambiado en los últimos años, a la pregunta sobre seguir conservando su imagen el mayor de los hermanos añade, “Seguimos saliendo con nuestro vestuario como respeto al público, jamás nos han visto ni verán en los conciertos tomando alcohol, estamos convencidos de que el público merece un respeto, nuestro espectáculo es familiar y así ha sido durante más de 40 años”, afirma el líder de Los Tigres del Norte, quienes han anunciado que el 24 de mayo del 2025, se estarán presentando en el Madison Square Garden de Nueva York, además de regresar a Europa luego de que a principios de este año realizaran una serie de presentaciones con llenos totales.

Festival Arre (Festival Arre)

En la edición 2024 del Festival Arre, la única banda representante del sonido sinaloense será Banda Los Recoditos, el hecho llama la atención debido a que es junto con la música norteña y ranchera, uno de los tres ejes que soportan al regional mexicano, “es una gran responsabilidad representar a la banda sinaloense en un evento tan importante”, dice Rafael Gonzáles uno de los vocalistas de la agrupación nacida en Mazatlán hace 35 años, “estamos listos para dar un espectáculo en grande como lo merece el público”.

Por su parte ‘JeyPi’ Pérez, quien a penas el año pasado llegó a la banda también como vocalista habla sobre la posibilidad de hacer colaboraciones con alguno de los participantes del festival, “por supuesto que todos queremos hacer dueto con Los Tigres del Norte, pero lo que les podemos contar es que ya hay pláticas con Xavi y con Los Esquivel dos artistas que están revolucionando el género”.

Los Tigres del Norte, Banda Los Recoditos y Octavio Cuadras hablan sobre su participación en el Festival Arre (Foto: Instagram)

A penas en junio, la banda sorprendió lanzando “S Cool Ito”, un tema controversial que combina el sonido tradicional sinaloense con la música urbana, dejando entre ver su interés por seguir en la jugada, “seguiremos haciendo cosas diferentes, tenemos aún muchas sorpresas que iremos revelando poco a poco”, afirma González a Publimetro.

Y si de innovación se trata, nadie mejor que Octavio Cuadras, un joven de Culiacán quien sorprendió con sus corridos felices a finales del año pasado, incluso Maluma sucumbió a sus encantos, grabando con él una nueva versión de “Bling Bling”, tema que se volvió tendencia en TikTok y lo llevó a ganarse un lugar entre los nuevos talentos del regional mexicano, además de que rompió con los esquemas y prototipos de un artista.

En tan solo unos meses, Cuadras se ha convertido en el artista con el que muchos quieren colaborar, su carisma y actitud han venido a darle una cara diferente a las nuevas tendencias del género.

“Siendo sincero, nunca me hubiera imaginado estar en un festival como este, voy a dar todo de mí para que la gente disfrute y le encanté lo que verán” dice con la sencillez que lo caracteriza. “Jamás imaginé llegar a donde he llegado, nunca pensé que la gente me apoyaría de esta manera, estoy muy agradecido y por supuesto que no los voy a defraudar, esto apenas comienza así que esperen muchas cosas nuevas”, añade.

Los Tigres del Norte, Banda Los Recoditos y Octavio Cuadras hablan sobre su participación en el Festival Arre (Foto: Fonovisa)

Octavio Cuadras, quien pasó de tener 3 mil a 3 millones de oyentes mensuales en Spotify, es buscado por artistas de todas las generaciones, hace un par de meses lanzó el tema “Cachín” con Picus y hace una semanas “No Tengas Miedo” con los pioneros de los corridos alterados; Los Buitres de Sinaloa.