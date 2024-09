Nicky Jam confiesa cuál es su adicción

Nicky Jam, el reconocido artista de la música urbana, ha compartido recientemente una confesión personal sobre su lucha contra la adicción al alcohol. En un acto de valentía y transparencia, el cantante abrió su corazón en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, revelando las dificultades que ha enfrentado debido a su relación con la bebida.

El puertorriqueño-estadounidense ha tenido un año difícil y sin éxito en el último año, ya que además de su popularidad y ostentación, se ha encontrado en una delicada situación de adicciones, sobre la cual ha tomado la decisión de hablar públicamente por primera vez. Hace unos días, el cantante sorprendió a sus seguidores al contraer matrimonio con su novia, la modelo Juana Valentina, y decidió compartir con el mundo su experiencia personal tan complicada, incluyendo problemas de salud mental.

“Muchos hombres atraviesan por problemas de salud mental y no hablan de ello. Les da miedo porque un hombre siempre tiene que mantener una compostura y evitar las reacciones emocionales. Pero no es así, a veces tengo ansiedad, ataques de pánico, me pongo nervioso, tiemblo. Y pienso en muchas cosas porque soy un ser humano”, expresó durante la entrevista.

¿Es alcohólico?

Aunque admitió su realidad, aclaró que no es una persona alcohólica, ya que no se define como alguien que siente la necesidad de beber algo cada día al ver un trago. Explicó: “Hay momentos en los que me vuelvo loco, por cinco o seis días”. El famoso dijo que también toma ciertos medicamentos para evitar la ansiedad. “En realidad, he estado luchando contra mi situación, pero he tenido buenos años”, afirmó.

¿Se retira de la música?

A pesar de los rumores recientes sobre su posible retiro de la música por una publicación en el pasado, el artista ha desmentido categóricamente estas afirmaciones, asegurando que sigue comprometido con su carrera y sus seguidores. Su honestidad sobre los problemas con el alcohol y cómo estos han impactado su vida y trabajo es un testimonio de su fortaleza y determinación para superar los obstáculos y continuar brindando lo mejor de sí mismo a su público.