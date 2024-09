Álvaro Díaz crea un universo con Sayonara Tour

En los últimos años, los diferentes géneros musicales pertenecientes al mundo urbano ganaron popularidad y reconocimiento de la industria. Si bien el reguetón es el más valorado, existen más corrientes que no paran de reproducirse en todo el mundo. Uno de los exponentes más importantes de los últimos años es Álvaro Díaz, quien en este 2024 estrenó disco y comenzó una gira llamada Sayonara Tour.

Si bien el cantante es de origen puertoriqueño, el intérprete de Babysita /3 eligió a México como el país de apertura para una serie de presentaciones que ofrecerá en diversos países. En entrevista con Publimetro Álvaro confesó, “estoy lleno de energía, bien feliz porque comenzó este tour y fue brutal empezar en mi segunda casa, México”.

Durante 2024, el cantante puertorriqueño estrenó nuevo disco y participó en Tiny Desk Concert

“Ya fuimos a Mérida y nunca imaginé el amor que recibiría allí. Yo no sé si alguien estuvo pagando a todo el mundo para que me trataran tan bonito, pero te lo juro que desde que llegué al aeropuerto todos me trataron bien. En serio, la energía fue muy bonita”, expresó el rapero sobre su primera visita a Yucatán.

Al ser cuestionado sobre el inicio de la gira, el boricua se sinceró sobre los nervios que tuvo, “todavía estamos terminando de definir cosas. Los primeros shows de la gira son como una temporada o una de baloncesto, el entrenador va a buscar lo mejor; es lo mismo con el tour. Es como de ‘me gustó cómo esta canción brinca a esta pero, vamos a quitarle este tema y ponerle este otro’, es buscar la perfección”.

Álvaro aseguró que mientras canta, en el escenario, disfruta del momento, pero su cerebro está en mil cosas. Pese a todo, el artista enfatizó que “empezamos el tour con el pie derecho”.

Durante la entrevista, el artista resaltó el gran interés por complacer a sus fans, por lo que era importante saber qué pasó por la mente de Álvaro con el primer tema de su gira, “la primera canción fue mágica porque el intro hace ilusión de que viene la canción, pero no sale. La primera canción del tour es Te vi en mis pesadillas y ver la reacción de la gente fue algo inigualable”.

Por temas técnicos y para evitar un ‘rebote’, los ingenieros tuvieron que modificar el audio que escuchaba el artista en su presentación, hecho que le hizo perder un poco el verdadero ruido que hizo el público al corear sus temas, sin embargo los videos le dejaron claro la felicidad que causó en sus fans, “cuando ves los videos y ves cómo se escuchó realmente, te das cuenta que eso se estaba cayendo. Eso es, no sé, algo mágico”.

Con relación a su público, el compositor aseveró, “tengo los mejores fans del mundo. Yo no sé qué hice para merecerlo, pero realmente yo no la vivo y veo la misma energía en ningún otro show, que no es mío. Me puedo estar sintiendo mal o lo que sea, pero me subo la tarima y se me va”.

“La idea de la presentación es, para mí, un mundo. Cuando tú estás con una persona, tú creas un mundo, y ese mundo es tuyo y de esa persona. Si lo cuidas, pues florece, pero si lo descuidas pues tú sabes, deja de brillar, deja de florecer. Estas presentaciones son la historia de de Alvarito llegando a este mundo ya destrozado y allí es donde se descubre qué pasa, me voy o lo arreglo e intento solucionar todo”, Álvaro Díaz.

Impulso a los nuevos talentos

Antes de comenzar con Sayonara Tour, Álvaro Díaz utilizó sus redes sociales para dar un importante anuncio para sus seguidores que, como él, hacen música. Sí, el rapero explicó que eligió, mediante TikTok, a artistas emergentes para abrir sus shows, “Eso es muy importante para mí, siempre tratamos de traer talento nuevo para que la gente tenga la oportunidad. Ahora, en este tour, tuvimos la oportunidad de poder seleccionar parte de artistas emergentes de las diferentes ciudades a las que vamos, o cerca, para que tengan una plataforma y mayor exposición”.

Al hablar de esto, el entrevistado recordó la vez que participó, como telonero, en el concierto de Calle 13 realizado en el Palacio de los Deportes de la CDMX, “fue como un gran sueño y todavía hay gente que me dice que ahí me conoció y siempre estaré agradecido con esa oportunidad. Ahora, me gustaría que todos los muchachos que van a estar abriendo estas fichas tengan una carrera muy larga”.

Álvaro Díaz busca apoyar a los nuevos talentos de la música

Siguiendo con todo lo que implica un nuevo disco y gira, el nacido en Puerto Rico contó que su objetivo es cumplir todo lo que a él le hubiera gustado ver en su artista favorito, “presentar música, sacar merch, sacar proyectos, explicar las canciones, hacer shows que quizás no son ni los más grandes, pero están con la gente; de cómo antes me bajaba de la tarima y me quedaba en el público tomándome todas las fotos que podía”.

Sobre Sayonara y su estreno, Álvaro relató que fueron días hermosos, “tuvimos que demostrar que en verdad había gente esperando el disco. Se sintió el amor y fue bien bonito sentir eso antes del disco; creo que ayudó a que tuviéramos uno de los lanzamientos más bonitos, cuando salió el disco se colocó en top 5 de artistas en español más escuchados, una loquera. Creo que el disco ha pasado por cosas bien bonitas “.

Es su momento

Cada año, el artista considera que está viviendo el mejor momento de su carrera, mas este 2024 cuenta con varias características que lo llevan a decir nuevamente que es el mejor año de su vida, “ha sido mágico.Cuando se atrasan las cosas, cuando las cosas no salen como uno quisiera, uno se frustra un poco, pero de verdad todo termina de la mejor manera en el tiempo perfecto y realmente este año lo ha demostrado”, enfatizó, y agregó, “pienso que estoy haciendo el mejor año de mi carrera, definitivamente, con el álbum, con el Tiny Desk Concert, con los shows, con todo lo que está pasando y todavía me emociona lo que viene”, relató el intérprete.

El tour en México

5 de septiembre, Escenario GNP (Monterrey)

6 de septiembre, Guanamor (Guadalajara)

7 de septiembre, Auditorio GNP (Puebla)

10 de septiembre, Foro Arpa (Querétaro)

11 de septiembre, Teatro Morelos (Toluca)

12 y 15 de septiembre, Auditorio Nacional (CDMX)