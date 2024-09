Arath de la Torre revelaría que le dieron órdenes de proteger a Adrián Marcelo

Con la salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México’ surgieron varios rumores, entre ellos que la producción tenía todo preparado para convertir al regiomontano en el ganador del reality; Arath de la Torre alimentó las especulaciones con un reciente comentario, en el que aseguró que le prohibieron responderle mal al youtuber.

Odalys Ramírez cuestionó las palabras de Adrián Marcelo en la gala de eliminación del 1 de septiembre: “Una mujer menos para maltratar”. El creador de contenido se justificó argumentando que lo dijo para molestar a Gala Montes y a Arath de la Torre, lo que ocasionó una fuerte discusión entre los habitantes.

La situación obligó a diversas marcas a retirar su patrocinio, e incluso llevó a Adrián Marcelo a tomar la decisión de salir del concurso por los 4 millones de pesos.

¿Arath de la Torre no podía responderle a Adrián Marcelo?

Uno de los rumores más fuertes en internet explica que Adrián Marcelo estaba destinado a ser el ganador de la segunda edición de LCDLFM, ya que la producción tenía todo preparado para lograrlo; de esta manera, lo habrían protegido hasta que rebasó los límites, pues incluso se dice que la pregunta de Odalys fue para ayudarlo a limpiar su imagen.

Por su lado, Arath de la Torre alimentó los rumores durante una conversación con Mario Bezares, en la que reveló que quería ponerle un alto a Adrián Marcelo en su encontronazo con Gala, sin embargo, no tenía permitido hacer eso: “Estuve a punto de pararme y decirle ‘ya cállate cab…’, pero yo tengo prohibido eso, lo tenía prohibido”.

No especificó las razones por las que tenía prohibida la acción, no obstante, internautas lo relacionaron con la supuesta protección que tenía el regiomontano de parte de la producción: “Lo que dijo Arath de la Torre me dejó pensando cómo la producción tenía la idea de proteger a Adrián Marcelo hasta el día de la final” y “Endemol lo prohibió y protegió a AM lo más que pudo. Por eso ahora tienen pleito con Televisa quien los culpa por lo ocurrido”.