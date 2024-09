¿Cristian Castro se va a casar con Mariela Sánchez? Esto es todo lo que sabemos

El amor abunda alrededor del aura de Cristian Castro. Después de un montón de idas y vueltas en ese turbulento 2024, el cantante parecer tener un momento de estabilidad sentimental con la argentina, Mariela Sánchez.

El hecho de que en todas estas vueltas siempre haya regresado con su novia argentina, despertó la duda en los medios, y en una entrevista le preguntaron si se encuentra en planes de matrimonio.

El hijo de Verónica Castro no dudó ni un instante en revelar que piensa en ponerse el traje y caminar hacia el altar para comprometerse ante Dios y la ley con el amor que siente por Mariela Sánchez.

“Me quiero casar con Mariela, voy a intentar primero hacer un ambiente de estabilidad que eso es lo que queremos y crear un día a día”, dijo Cristian Castro, según reseña de la revista Hola!.

“Se me desbordan muchas cosas por ella, es muy atractiva, me atrae muchísimo, me siento enamorado, quiero que me quiera rápido. Quiero se enamore rápido de mí, por eso es que vinieron los primeros problemas en nuestra relación y por eso nos separamos al principio quizá yo quería que me quisiera demasiado ya, como si fuera mi abuela”, añadió Cristian Castro.

Y la verdad es que en las redes sociales demuestran tener una química jamás vista en ninguna de las otras relaciones de Cristian Castro. Ambos tienen una cuenta de TikTok juntos en donde suben contenido divirtiéndose y exhibiendo el gran amor que se tienen.