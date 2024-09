La condición médica de Briggitte Bozzo que justificaría su comportamiento

La repentina salida de Adrián Marcelo de ‘La Casa de los Famosos México’ le trajo polémica a Briggitte Bozzo, pues a la audiencia no le gustó la postura que tomó durante el conflicto del youtuber con Gala Montes. Fanáticos salieron a la defensa de la venezolana justificándola bajo el argumento de que su enfermedad la orillaría a actuar de esa manera.

Briggitte Bozzo no apoyó a Gala Montes durante su encontronazo con Adrián Marcelo; además, en los últimos días se ha acercado más a los miembros de Cuarto Tierra, lo que le mereció críticas y ser acusada de “traidora”.

¿Qué enfermedad tiene Briggitte Bozzo?

Una usuaria de X compartió un TikTok en el que se retoma una conversación de Briggitte Bozzo con Shanik Berman, en esta, la creadora de contenido confiesa tener una situación médica: “Hace poco me hice un estudio neurológico, lo que me sacaron era depresión bipolar y ansiedad alta”.

“Briggitte está diagnosticada con depresión bipolar y eso es algo que ella casi no menciona, pero que sí impacta mucho en su comportamiento. Y aún así no veo que ella esté actuando de manera cancelable, solo veo que ella trata de llevar la fiesta en paz”, fue la descripción que la internauta colocó en dicho video.

En la misma publicación, hubo quienes destacaron su apoyo hacia Briggitte: “Las chicas ya hablaron y tan amigas como siempre”, “Ya hablaron las tres y fueron honestas la una con la otra y se reconciliaron” y “Ya hablaron del tema en el jardín, se dijeron lo que piensan. Parece ser que se cambiará las actitudes y pues para adelante”.

No obstante, hubo otros que incluso negaron la existencia del trastorno que sufre Briggitte: “La bipolaridad no te hace cambiar de ideas sociales, solo de estados de ánimo”, “La bipolaridad no significa cambios de comportamiento a cada rato. Qué bueno que no son doctores”, “Que estés mal no te justifica o te da derecho a ser grosero o a tratar mal a los demás”, “No inventes trastornos que no existen para justificar o defender a la señorita Bri” y “El término ‘depresión bipolar’ ni siquiera existe”.