Linkin Park anuncia gira mundial tras presentar a nuevos integrantes

Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn, junto con los nuevos miembros Emily Armstrong como co-vocalista y Colin Brittain como baterista, comparten música totalmente inédita luego de siete años.

La icónica banda ha compartido una serie de sorpresas para los fans, entre ellas un nuevo sencillo acompañado de un video, además de una actuación en vivo transmitida globalmente, y el lanzamiento de 6 próximos conciertos en arenas como parte de la gira mundial From Zero World Tour; sin olvidar el estreno de su disco titulado FROM ZERO, el 15 de noviembre.

Linkin Park presenta nuevos integrantes y anuncia gira mundial (Foto: Cortesía)

Sin expectativas, Shinoda, Delson, Farrell y Hahn comenzaron a reunirse nuevamente en los últimos años. En lugar de tratar de reiniciar la banda, su instinto fue simplemente pasar más tiempo juntos y reconectarse con la creatividad y camaradería que ha sido el núcleo de su amistad desde la universidad.

Durante este tiempo, invitaron a varios amigos y colaboradores a unirse a ellos en el estudio; entre los invitados, encontraron una especial afinidad con Armstrong y Brittain. Una química natural atrajo a estos músicos a una nueva etapa, mientras pasaban más y más horas en el estudio. Fue el sonido de músicos de toda la vida redescubriendo la energía de un nuevo comienzo.

Sobre la nueva era, Shinoda comentó, “Antes de Linkin Park, nuestro primer nombre de banda fue Xero. El título de este álbum se refiere tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente. Sonora y emocionalmente, se trata del pasado, presente y futuro: abrazar nuestro sonido característico, pero con nueva vida. Se hizo con una profunda apreciación por nuestros nuevos y viejos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans. Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y emocionados por el camino que tenemos por delante”.

Desde el primer momento, “The Emptiness Machine” canaliza el ADN de Linkin Park, aprovechando la energía explosiva de la banda y manteniendo los sellos característicos de su inconfundible e inimitable sonido. Un himno camaleónico y pegajoso, las melodías hipnóticas de Shinoda dan paso al estribillo abrasador de Armstrong, sobre riffs distorsionados y tambores que hacen mover la cabeza.

Shinoda añadió, “Cuanto más trabajábamos con Emily y Colin, más disfrutábamos de su talento de clase mundial, su compañía y lo que creábamos. Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva formación y la vibrante y energizada nueva música que hemos hecho juntos. Estamos entrelazando los puntos sonoros por los que hemos sido conocidos y aún explorando otros nuevos”.

FECHAS DE LA GIRA FROM ZERO 2024

11 de septiembre de 2024 | Kia Forum - Los Ángeles, CA

16 de septiembre de 2024 | Barclays Center - Nueva York, NY

22 de septiembre de 2024 | Barclays Arena - Hamburgo, Alemania

24 de septiembre de 2024 | The O2 - Londres, Reino Unido

28 de septiembre de 2024 | INSPIRE Arena - Seúl, Corea del Sur

11 de noviembre de 2024 | Coliseo Medplus - Bogotá, Colombia