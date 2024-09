María Celeste Arrarás se expresa tras la pérdida de su esposo: “Me ha costado llorar”

La reconocida periodista María Celeste Arrarás, ha compartido su profundo dolor tras la pérdida de su compañero de vida, Raúl Quintero. La tristeza que embarga es un reflejo de la intensa conexión y el amor que compartió con su esposo, cuya muerte repentina ha dejado un vacío irremplazable.

“No superas esa pérdida, toma mucho tiempo y el hecho de que yo sea una persona fuerte y que continúo con mi vida porque no hay de otra, no significa que no llevas la pena por dentro. Eso es algo que tú vas como en piloto automático, siempre con ese sentimiento, las pérdidas son muy difíciles”, expresó.

¿Cómo murió?

La pareja, que había superado desafíos y dado una nueva oportunidad a su relación, enfrentó juntos las complejidades de la vida, fortaleciendo su vínculo a través de la adversidad.

La muerte de Quintero, causada por un infarto fulminante mientras se ejercitaba, ha sido un golpe devastador para Arrarás, quien ha expresado su pena a través de emotivos mensajes en redes sociales.

En el momento de dolor, no podía llorar

Se le había hecho difícil llorar, destacó Arrarás, pero cuando tomó el avión para regresar a Miami, tres aeromozas la abrazaron, lo que la llevó a romper en llanto.

En estos momentos de duelo, la periodista se ha mostrado agradecida por el apoyo recibido y ha enfatizado la importancia de valorar cada momento con sus seres queridos. La historia de amor entre la pareja, queda marcada tanto por la pasión como por las pruebas.

La partida de Quintero ha resonado no solo en la vida de Arrarás, sino también en la de sus hijos, quienes lo consideraban una figura paterna.

“Se murió feliz, siempre va a ser recordado bello, precioso, lleno de vida, cuando se murió la noche anterior de yo salir a España le había dejado un mensaje bien bonito, bien cariñoso. Él me había contestado, o sea, que se fue sintiéndose querido, no me quedé con ninguna culpa”, finalizó.