Tim Burton nos vuelve a asustar con Beetlejuice

Treinta y seis años después de que Tim Burton y Michael Keaton colaborarán en la clásica comedia sobrenatural ‘Beetlejuice’ la pareja presenta la secuela ‘Beetlejuice Beetlejuice’ en los cines de todo el mundo. La historia de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ comienza cuando tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River tras una tragedia inesperada.

Aún atormentada por ‘Beetlejuice’, Lydia (Ryder) ve su vida dar un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid (Ortega), abre el portal al Más Allá accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos. “Esta es simplemente una película muy personal en la que he intentado canalizar el espíritu de la película original” dijo Burton en la rueda de prensa de promoción del filme.

“Considero este proyecto como algo muy personal para mí. El simple hecho de volver a trabajar, después de todos estos años, con Michael, Winona y Catherine nuevamente lo hizo aún más personal y muy especial porque también se apuntaron Jenna, Monica, Justin y Willem, nuevas personas que se involucraron con su espíritu”. — Tim Burton, cineasta

Burton llegó al estreno del filme de la mano de su novia Monica Belluci, quien también aparece en la película y del resto del elenco, formado por Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega, Catherine O’Hara y Willen Dafoe. Keaton admitió estar feliz volviendo a interpretar el personaje. “Decir que esta cinta es única es quedarse corto”, apuntó Keaton sobre la película. “Hay muy pocas oportunidades de estar en algo que sea cien por cien original y único. Incluso Fellini o Kurosawa fueron influenciados por algo o algún lugar. Esta cinta es única”.

Frente a la prensa se presentó Burton Escoltado por Keaton, Jenna Ortega, Willem Dafoe, Monica Bellucci, Winona Ryder y Catherine O’Hara; el cineasta dijo que a lo largo de los años, la cinta de ‘Beetlejuice’ era por la que todo el mundo le preguntaba, lo que a menudo lo confundía. “Por mucho que me guste, nunca entendí por qué fue un éxito”, admitió sobre el Beetlejuice original. “Considero este proyecto como algo muy personal para mí. El simple hecho de volver a trabajar, después de todos estos años, con Michael, Winona y Catherine nuevamente lo hizo aún más personal y muy especial porque también se apuntaron Jenna, Monica, Justin y Willem, nuevas personas que se involucraron con su espíritu”.

Burton agregó que no vio el ‘Beetlejuice’ original durante la preparación para la secuela porque no estaba pensando en el proyecto como una secuela. “Por mucho dinero que estuviera sobre la mesa, esta es simplemente una película muy personal donde he intentado canalizar el espíritu de la película original”. Burton también desterró la idea de convertir a Beetlejuice en una trilogía. “Hagamos cálculos. Se necesitaron 35 años para estrenar la segunda película de este personaje, creo que tendría más de cien años para la tercera. Solo sería posible gracias a la ciencia médica y no lo creo”, respondió jocoso Burton, de 66 años.

“Hay muy pocas oportunidades de estar en algo que sea cien por cien original y único. Incluso Fellini o Kurosawa fueron influenciados por algo o algún lugar. Esta cinta es única”. — Michael Keaton, actor que interpreta a Beetlejuice

La secuela saca del ostracismo a Burton que ha estado varios años sin trabajar tras sus dos últimos fracasos en el cine, pero ahora tenemos que reconocer que ‘Beetlejuice Beetlejuice’ sin duda está a la altura de su predecesora y solo daremos esas pistas. “Lo que más disfruté fue volver a mirar a los ojos a Michael Keaton”, dijo Winona Ryder cuando en la sala de prensa le preguntaron qué sentía al regresar tres décadas después al mismo personaje. Según apuntó la actriz, la atmósfera en el rodaje de la secuela fue muy similar a la que vivió cuando tenía 16 años trabajando con Burton y Keaton en la primera película en 1988. “Mi amor y confianza por Tim son profundos. Durante la filmación sentí alegría y disposición para explorar cosas nuevas. Con Tim te sientes muy seguro haciendo tonterías y eso hace que te sientes completamente libre”.

Ryder regresa interpretando otra vez a Lydia Deetz, papel que la lanzó a la fama en todo el mundo. “Volver a Lydia ha sido una de las experiencias más especiales de mi vida”. Sobre regresar a interpretar una secuela la actriz confesó que era la primera vez. “Nunca hago secuelas. He hecho una serie, pero eso es muy diferente. Quiero decir, que esto es volver a algo que rodé cuando tenía 15 años. Ha pasado toda una vida y no niego que sentí cierto miedo a regresar al personaje. Todos sabíamos que la única manera de que pudiera funcionar era con Tim tras las cámaras y Michael y Catherine estuvieran disponibles”.

Para el actor Justin Theroux, Beetlejuice “se siente como si fuera parte de nuestro ADN cultural” y que unirse a la franquicia fue como si “le entregarán las llaves de la casa de Willy Wonka o algo así”. Admitió que el proyecto inicialmente parecía “un poco intimidante”, pero una vez que pisó los hermosos decorados de la película “me pareció extremadamente divertido, algo así como entrar a un lugar de culto, jugar, y aprender baloncesto”. Añadió que el proyecto, aunque producido por Warner Bros, parecía más una película independiente, sin la “presión normal de una película de estudio”.

Por su parte, Willem Dafoe reconoció que ha admirado el trabajo de Burton durante décadas y que simplemente estaba emocionado de estar invitado al proyecto. Todo fue fácil porque Burton se ríe con facilidad y Burton añadió: “Cuando la gente pregunta cómo ha evolucionado el personaje de Beetlejuice, simplemente nos echamos a reír”.

El éxito de ‘Beetlejuice’

‘Beetlejuice’ se estrenó en 1988, y consiguió cerca de 75 millones de dólares en taquilla, multiplicando por cinco su presupuesto. Su éxito generó no solo un exitoso musical teatral y una serie animada que duró cuatro temporadas, sino que también le dio a Burton su siguiente gran trabajo como director: el éxito de taquilla de 1989, ‘Batman’.

36 años

han pasado desde la primera aparición de Beetlejuice en los cines del mundo en 1988.