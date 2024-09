“Espero no verlos en un buen rato”: ¿Franco Escamilla se retira de las redes sociales?

En medio de una creciente controversia, el comediante Franco Escamilla publicó un mensaje en su cuenta de X, tras recibir numerosas críticas por su reacción a la ola de burlas contra su hija, dejando una confusa línea al final que para algunos puede significar un retiro de las redes sociales.

“Gracias a Dios Azulita ya está en casa recuperándose”, expresó Escamilla en su mensaje, refiriéndose a su hija. Aclaró que su falta de actividad en redes sociales se debió a su estado emocional y a la necesidad de alejarse temporalmente de las confrontaciones en línea.

Además, agradeció a quienes le enviaron buenos deseos, mientras que expresó su descontento hacia aquellos que no lo hicieron. “Sorry si los tuve abandonados, pero entenderán que no traía corazón para andar peleando”, comentó el comediante.

En otra parte del breve mensaje, Escamilla mencionó: “Se queda el cm en labores de “limpieza” y a los que quieren guerra, ahorita estoy muy contento, luego los atiendo Gracias a la raza del @christusmx por las atenciones y espero no verlos en un buen rato”, y fue está última línea la que generó confusión entre los internautas, al no saber si refería a no volver a estar en cuestiones médicas o si se ausentará de las redes.

Tras su posteo, sus seguidores se alegraron por la recuperación de su hija y mostraron su apoyo ante la reciente controversia; sin embargo, también hubo usuarios que no dejaron el tema de lado y continuaron haciendo escarnio de la situación y otros que dijeron que todo era resultado del ‘karma’ contra el comediante por los chistes que lanzó en el pasado referentes al sobrepeso en las mujeres.

En ese sentido, usuarios de redes sociales recordaron un tweet de 2012 en el que Escamilla había hecho comentarios sobre el sobrepeso de una quinceañera y una amplia lista de publicaciones similares, reclamando que si ahora que las burlas son contra su hija entonces ha dejado de ser chistoso.