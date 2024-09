Briggitte Bozzo le confiesa a Arath de la Torre por qué no siente la misma conexión con Gala Montes

Todos los días surgen temas diversos dentro de La Casa de los Famosos México. En Publimetro hemos hecho un seguimiento a esta propuesta audiovisual y recientemente, Briggitte Bozzo ha estado de boca en boca, no sólo por estar perdiendo cientos de seguidores en sus redes sociales, sino por algunas confesiones que hizo a otro habitante.

Resulta que en el dinámico mundo del entretenimiento, las relaciones entre celebridades pueden ser tan cambiantes como intrigantes. Recientemente, Briggitte Bozzo reveló a Arath de la Torre las razones detrás de su distanciamiento con Gala Montes.

Según lo recaudado de Instagram, la joven de 23 años sintió que Gala cambió su actitud hacia ella después de haber subido a la suite con Agustín, un evento que parece haber marcado un punto de desviación en su relación.

Además, mencionó que ha soportado comentarios malintencionados de Gala, así como una actitud similar de Karime, lo que la llevó a preferir mantener su distancia para evitar más conflictos.

Esta tensión se ha manifestado en el reality show, donde las interacciones y las dinámicas entre los participantes son observadas de cerca por el público. Briggitte aseguró que no le gusta rogar y que, dado que no ha faltado el respeto a nadie, opta por alejarse para preservar su bienestar emocional. En pocas palabras, la actriz hizo hincapié en que donde no se siente cómoda, prefiere no estar.

Los cibernautas dijeron:

“Briggitte, se siente segura porque piensa que el público la ha salvado, pero no se da cuenta que ella dentro del juego está traicionando a sus amigas que la apoyaron desde el día uno”.

“Ahora resulta que se siente ofendida, nadie sabe para quién trabaja”.

“Ya que se vaya Briggitte, es la típica mujer que busca la aprobación de los hombres porque no ha sanado sus traumas”, son algunas de las opiniones en Internet.