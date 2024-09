Karol Sevilla rompe con su pasado en ‘Casi el paraíso’: “es un gran paso en mi carrera”

Casi el paraíso es uno novela de Luis Spota que se publicó en 1956, la cual tiene una nueva mirada de la mano de Edgar San Juan. El elenco compartió cómo fue hacer esta adaptación que es un retrato la burguesía mexicana y el malinchismo con tintes de tragicomedia.

“Es una adaptación de la novela que nosotros trajimos al Siglo XXI con profundo amor y respeto para la novela que admiramos. Nuestros personajes de la película son los mismos tres Rondia”, adelantó el director, Edgar San Juan.

Protagonistas de la cinta "Casi el paraíso" charlaron con Publimetro (Foto: Cortesía.)

Después de diez años de trabajo y gestión, Casi el Paraíso se estrena en México “hacer la película de época como ocurre en la novela significaba un costo muy alto. Una de las cosas que más disfrutamos es que pudimos despojar de esas partes machistas que existía en los cincuenta y permitimos que los personajes femeninos, especialmente el de Teresa Rondia y Frida respiraran y florecieran, eso fue lo más valiosos de la adaptación”, agregó el cineasta.

En este Thriller/drama sobre el arte de la impostura, Karol Sevilla hace su debut cinematográfico con un personaje que rompe con sus pasados trabajos.

“Esta película muestra cómo la juventud y todos estamos expuestos a las redes sociales. Tere, se deja llevar por los números, los seguidores y no le importa más que ganar su propio juego. Al final, todos jugaron su mejores cartas, a veces somos buenas personas, pero también tenemos nuestro lado cabroncito por dentro. Van a salir de la sala con muchas cosas con las cuales se van a sentir identificadas y pasan en el mundo real”, explicó Karol.

La también cantante, se transforma en el filme al hacer escenas de cama, “desde hace tiempo venía buscando un proyecto que me hiciera crecer y dar ese paso actoral que quería, pero ninguno de los que me había llegado era lo suficientemente fuerte para dar ese paso. La verdad es que mi familia, eso no lo he dicho, mi familia que es Casi el paraíso me acompañó y ayudó en un momento en el que la verdad estaba mal, se me vino el mundo encima y puedo decir que muy pocas personas estuvieron atrás de mí, pero Edgar (San Juan) fue una de las personas que estuvo conmigo, apoyándome, cuidándome, ya estoy mucho mejor preparada”, reveló la cantante., quien también escribió el tema para la cinta.

Karol guarda a Luna en su pasado pero busca ir más allá, “todos saben que soy la niña de los patines y que para mí no es una sombra Luna, pero también es un crecimiento que debe de haber, porque yo decía que jamás iba a hacer esto porque no es nada Disney de mi parte, pero al hacerlo me ayudó a superar los retos. Estoy preparada para los comentarios, tantos buenos y malos, pero estoy lista porque Tere es un antes y después, ni siquiera esta vulgar el personajes es una mujer que se cuido con pinzas es graciosa y puede dar malos consejos”.

<i>“Cuando llega Casi el paraíso recuerdo que vi la sinopsis de Tere y dos escenas fuertes y dije: ‘Ave María Purísima, mi mami me va a regañar’, y nada, es un gran paso para mi carrera el poder mostrar esta nueva etapa de mi vida”.</i> — Karol Sevilla

Miguel Rodarte hace el rol de Alonso Rondia, “llevar una novela de Luis Spota al cine es un suceso para el país. Es rendirle tributo al novelón. Soy un secretario de estado con la esencia del político mexicano que tanto criticaba Luis Spota. Tuve miles de refencias de todas las épocas para abordar este monstruo lleno de contrastes”.

Casi el paraíso se escribió hace casi 70 años y no pierde vigencia, “no ha cambiado en términos de corrupción, malinchismo y lucha de clases, porque seguimos en ese nivel que Spota plasmó en 1956 con esa voracidad de la clase política. Además, la mentira en los 50 era diferente a ahora con las redes sociales y podemos vivir en una mentira perpetua”, dijo Edgar San Juan.

Detalles

Locaciones. Se filmó en Ciudad de México, Acapulco y Bari, Italia.

Trama. Al llegar a México, el Conde italiano Ugo Conti (Andrea Arcangeli) supo que había encontrado el paraíso, al lograr que la alta sociedad mexicana se rindiera a sus pies. Alonso Rondia (Miguel Rodarte), ve en Conti su pasaporte al poder ofreciéndole lujos, dinero ilimitado y el corazón de su hija Teresa (Karol Sevilla). Mientras el Conde aprovecha su relación con Alonso, se reencontrará con Frida Becker (Esmeralda Pimentel), el amor de su vida, y la única persona que conoce toda la verdad sobre el oscuro pasado que lo persigue.

¿Cuándo se estrena Casi en paraíso?

12 de septiembre llega a más de mil pantallas en México.

