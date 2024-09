Conoce los detalles de la boda de Arap Bethke y Anna Tazzer

A pesar de que en algunos meses atrás, tanto Arap Bethke como Anna Tazzer estaban colapsados de trabajo, ninguno se había atrevido a dar el paso. Su paseo por África, al parecer, cambió sus planes y finalmente, unieron sus vidas ante la ley.

“Mi novia y yo estamos pensando en matrimonio, todavía no sabemos bien, ahorita los dos traemos muchos proyectos, ya veremos si el trabajo nos lo permite. Estoy con este proyecto, grabando novela, no me da tiempo ni de cuidarme a mí mismo”, compartió en el mes de junio pasado en entrevista con TV Notas. Sin embargo, en septiembre la nueva noticia ha sorprendido a todos.

Felizmente casados

La boda de Arap Bethke y Anna Tazzer fue un evento que capturó la esencia del romance y la intimidad. Celebrada en la Ciudad de México, la ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente lleno de amor y elegancia.

Entre los asistentes destacaron figuras como Sebastián Rulli y Angelique Boyer, quienes compartieron momentos emotivos con la pareja.

La decoración, que incluyó rosas y velas, creó una atmósfera mágica bajo la luz de la luna, complementando la cena especial que los recién casados ofrecieron a los presentes. La elección de cada detalle reflejó su estilo refinado, desde la decoración hasta el menú.

¿Quién es Anna Tazzer, la esposa de Arap Bethke ?

Anna Tazzer, reconocida por su trabajo en programas como Netas Divinas y ¿Quién es la máscara?, ha mantenido su relación con Arap Bethke alejada del foco público, lo que añadió un aire de exclusividad al evento.

La ahora esposa del recordado Jhon Lucio de ‘La Piloto’, es hija de Gerardo Tazzer, jinete olímpico, y Anna Rita González, compositora musical, lo que refleja su profundo arraigo en el arte y la creatividad, además de amenizar la recepción por mariachis, añadiendo un toque tradicional mexicano a la velada.

¿Qué tienen en común Arap y Anna?

Se sabe que ambos comparten una pasión por las artes y la creatividad, lo que sugiere que sus caminos podrían haberse cruzado en eventos relacionados con sus intereses comunes. Arap, con una carrera consolidada en la actuación, y Anna, con su talento multifacético como escritora, fotógrafa y productora, probablemente encontraron un terreno común en el cual floreció su amor.