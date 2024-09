¿Eugenio Derbez habla sobre la falta de información o de La Casa de los Famosos México?

Eugenio Derbez, reconocido actor y comediante, recientemente expresó su opinión sobre dos temas de gran relevancia en México: la reforma judicial y el reality show ‘La Casa de los Famosos’. En un mensaje que combinó humor y crítica social, Derbez destacó la importancia de estar bien informados para tomar decisiones correctas, enfatizando que la mala información puede llevar a un país dividido y a decisiones erróneas.

“Veo a México y lo veo, un México incendiado, un México dividido y creo que todo viene de la mala información. Yo estuve en México hace poco, pero hace un mes que no he podido regresar, que no he estado por cuestiones de trabajo y solo por redes sociales veo que está pasando”, aseveró.

En medio del revuelo de La Casa de los Famosos, el protagonista de ‘Radical’, asumió estar poco atento de todas las noticias que ocurren en la actualidad en su país.

“Perdón lo acepto, lo reconozco, es culpa mía, porque he estado distraído. Luego me pongo en mis ratos libres ya saben me distraigo con tonterías. Que la Reforma Judicial, que sí ya se devaluó el peso, que sí la economía se está cayendo, ¿no? Que sí la relación México-Canadá está en peligro, pendejadas, que me tienen distraído, lo acepto”, señaló Derbez.

¿Hay temas más importantes que atender en México que LCDLF?

Derbez, de 63 años, abordó este tema con su estilo único, argumentando que la obsesión por los dramas del programa podría estar contribuyendo a una falta de atención hacia problemas más urgentes, como la economía y la política de México.

“Yo lo reconozco no sé nada, yo no sé nada porque no he tenido tiempo, no he visto ningún capítulo, no sé ni quién está, ni quién no está”, añadió.

¿Qué opinaron en redes sociales?

La reacción de los internautas no quedó atrás.

“Gracias Eugenio, y si, ojalá la gente en nuestro México le diera relevancia a lo que en realidad lo tiene... Despierten compatriotas”.

“Amé tu sarcasmo... Saludos desde León Gto”.

“Que gran mensaje y tienes toda la razón en estos momentos hay un México dividido y a punto de colapsar”.

“No vives aquí y andas opinando, mejor no hagas comentarios innecesarios que nadie te los está pidiendo”, son algunos de los mensajes de los usuarios de Instagram.